Doğan Grubu Türkiye'nin en büyük orijinal yedek parça üreticisi Ditaş'ı elden çıkarıyor

1972'de kurulan Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.; rotbaşı, rotil, rotkolu, salıncak kolu, çeki kolu, stabilizatör kolu ve V çeki kolu gibi araç altyapı parçaları üretiyor.

Yıllık 7 milyondan fazla adette üretim gerçekleştiren Ditaş, 1990'dan bu yana Doğan Grubu'nun kontorlündeydi.

Türkiye’de hem de dünya otomotiv pazarlarına ürün tedariği sağlayan Ditaş, son olarak otomotiv sanayi için sac parça, sac kalıpları, sıcak ve soğuk dövme parçalar ile boru üretiminde de faaliyetlerini artırdı.

Doğan Holding, Ditaş'taki yüzde 68,24'lük paylarının tamamını devretme kararı aldı.

Rekabet Kurulu'nun onayı sonrası paylar BDY Group İnşaat A.Ş.'ye geçecek.

CEO Göğüş'ten açıklama

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Doğan Holding CEO’su Çağlar Göğüş, “Doğan Holding olarak odaklı ve sadeleşmiş bir portföy oluşturma hedefimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda sac ayaklarımız olarak gördüğümüz ana sektörlerimizde derinleşmemizi ve büyümemizi sürdürürken farklı yatırım anlayışı ve odağını bu alana yapan yatırımcılarla büyüyeceğine inandığımız alanlardan çekiliyoruz. Bu kapsamda 1990 yılından itibaren Grubumuzda bulunan Ditaş’a Türkiye’nin önemli yatırım gruplarından olan BDY Group’un ilgisi sonrası Ditaş’taki hisselerimizin tamamını devretmek üzere anlaşmaya vardık” dedi.

Ditaş’ın ülke ekonomisi için önemli bir yerinin olduğunu belirten Göğüş yeni yatırımcısıyla şirketin büyümesini sürdüreceğinin altını çizerek şöyle konuştu:

* Ditaş, 50 yılı aşkın uzun ve başarılı hikayesi olan bu topraklardan doğmuş kuvvetli bir marka. Türkiye'de ticari araç imalatçılarının rot talebinin yüzde 80'ini, binek araçlarının da yüzde 15'ini karşılıyor. Entegre üretim tesisi ve Ar-Ge’deki güçlü çalışmaları sayesinde değişen müşteri ve pazar beklentilerine hızlı cevap verebiliyor.

* Saha şartlarını simüle eden gelişmiş test merkezi, modern ve yeni makine parkı, esnek üretim prosesleriyle yerli ve yabancı sanayiciler için önemli bir çözüm ortağı konumunda. Bu haliyle hem Niğde hem de Türkiye ekonomisinde önemli bir yeri olan Ditaş’ın BDY Group’un odaklı yatırım anlayışıyla sektöründeki yerini daha da kuvvetlendireceğine inanıyoruz. Bu anlaşmanın otomotiv sektörüne ve iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum.

Ditaş Doğan hisseleri taban

Bu arada, Doğan Grubu’nun Ditaş’taki hisselerini devredeceğini duyurmasının ardından şirketin borsadaki hisselerinde ciddi düşüş yaşandı.

Güne 27,660 liradan başlayan Ditaş, şu sıralar yüzde 10'luk düşüşle 23,040 liradan işlem görüyor.