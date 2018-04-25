Doğtaş Kelebek Mobilya, İtalyanlarla anlaşma imzaladı

25 Nisan 2018

Doğtaş Kelebek Mobilya, İtalya’da yer alan Shernon Holding S.R.L. ile Doğtaş ve Kelebek ürünlerinin İtalya genelinde dağıtımının yanı sıra; firmanın İtalya’da bulunan 55 zincir mağazasında yeni yatak markası Lova Sleep ürün grubunun satışı ve dağıtımı konusunda anlaşma imzaladı.

Doğtaş Kelebek CEO’su Ersin Serbes, İtalyanlarla imzalanan anlaşma ile ilgili olarak; “Şirketimizde 2018 yılını ihracat yılı ilan ettik. 32 ülkeye aktif ihracat gerçekleştiriyoruz. Mevcut pazarlarda güçlenip, yeni pazarlara da açılarak; dünyada yayılmaya, Doğtaş, Kelebek ve Lova markalarımızı uluslararası arenada daha fazla duyurmaya çalışıyoruz. İtalya mobilyanın kalbidir. Anlaşma yaptığımız İtalyan iş ortağımızla Doğtaş, Kelebek ve Lova markalarımızın İtalya genelinde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bu ülkemiz için de gurur duyulacak çok önemli bir gelişme.

İtalyanların evlerine ürünlerimizin girecek olması mutluluk verici. Yıllardır Arge ve tasarım konusunda yaptığımız yatırımlar dünya markası olma yolundaki çalışmalarımızın alt yapısını oluşturuyor. Mobilyanın kalbi İtalya’da artık Doğtaş, Kelebek ve Lova markaları İtalyanların evlerinde yerini alacak. Gerçekleştirdiğimiz işbirliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada ise anlaşmanın dört yıllık olduğu ve taraflardan biri

feshetmediği sürece otomatik olarak yenileneceği belirtilerek şöyle denildi; "Doğtaş Kelebek Mobilya, bu satışların 2018 yılı ihracat cirosuna yüzde 10 oranında olumlu etki edeceğini

öngörmektedir. Takip eden yıllarda ise bu oranın yüzde 15'e çıkacağı öngörülmüştür" denildi.