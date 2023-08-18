Doğu Aras Enerji 'den teknoloji yatırımı açıklaması

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş. (ARASE) 18 Ağustos 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde teknoloji yatırımları hakkında açıklamada bulundu.

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Arıza ve Bakım ekiplerimiz Görüntülü Teyit Sistemine uygun son teknoloji bas-konuş cihazlarını Haziran ayından itibaren kullanmaya başlamıştır. Şimdi saha ekiplerimiz on-line olarak izlenebilmekte ve yönlendirilebilmektedir.Şirketimizin işçi sağlılığı ve iş güvenliğine verdiği önem nedeniyle; Bu sistemle birlikte iş kazalarının sıfırlanması hedeflenmektedir.

Şirketimizin teknolojiyi etkin kullanma yönündeki çalışmaları önümüzdeki dönemde artarak devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla arz olunur.