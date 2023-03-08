Doğuş Oto'dan 5,12 milyar liralık imza
Doğuş Oto, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın % 93.65'ini temsil eden Doğuş Holding'e ait payları almak için anlaştı.
Haber Merkezi
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Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, satın alma işlemine ilişkin mutabakata varıldığı belirtilerek, satış ve devrin Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Pazarında gerçekleştirilmesi için başvuru yapılacağı belirtildi.
Toplam işlem tutarının 5.12 milyar TL olduğunun belirtildiği açıklamada, devir bedelinin kısmen şirket iç kaynaklarından, kısmen de banka finansmanı kullanılarak finanse edileceği ifade edildi.
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