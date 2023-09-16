Döküm tencereyi hafifletti Rusya’da satışlarını katladı

TAÇ Ev ve Mutfak Eşyaları, yeni nesil döküm tencerelerini ilk kez 14 Eylül Perşembe günü 33. kez TÜYAP’ta kapılarını açan ZÜCHEX’te görücüye çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, en üst teknoloji kullanarak ortaya çıkan döküm tencereler, dengeli ısı dağılımı sağlayan yapısı sayesinde yemekleri tam tadında, besin değerini kaybetmeden pişiriyor. Aynı zamanda mutfaklarda ağır yapısı nedeniyle kullanımı zorlaşan bu tencereler, TAÇ Ev ve Mutfak Eşyaları’ndaki inovasyon çalışmalarıyla daha hafif bir yapıya kavuşturularak kullanımı kolaylaştırıldı. TAÇ Ev ve Mutfak Eşyaları Yönetim Kurulu Başkanı Esra Kuştemir, “Türkiye’nin en büyük üreticilerinden biriyiz. Sunduğumuz ürünlerin yüzde 90’ı yerli. Firmamızın 2 odak noktası, inovasyon ve tasarım. Hem tasarımlarımızla trendleri belirliyoruz hem de inovasyonla üretim gücümüzü yukarıya taşıyoruz. İhracatımızın cirodaki payı yüzde 25’dir. Rusya pazarında e-ihracatta ciddi bir ivme kaydettik. Döküm tencerelerimize kattığımız inovasyon sayesinde Rusya’ya olan satışlarımızı katladık” dedi.