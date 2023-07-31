Doping Hafıza, Dopiverse ile dünya markası olma yolunda
Türkiye’nin önde gelen dijital öğrenme platformu Doping Hafıza, yapay zeka destekli platformunun ardından, öğrenim sürecini oyunlaştırdığı Dopiverse ile dünya markası olma yolunda yatırımlarını sürdürüyor.
Firma, yeni girişimi Dopiverse ile çocukların öğrenim sürecini oyun konseptinde kurgulayarak eğlenceli ve eğitici bir projeye imza atıyor.
Oxford iş birliği ile geliştirilen, Kidsafe, Mom’s Choice Awards gibi ödül ve sertifikaları bulunan Dopiverse, farklı dillerdeki kullanım imkanları ve evrensel bilgi diziniyle dünya genelinde bir yayılım hedefliyor. Doping Hafıza bünyesinde özel bir projeye daha imza attıklarını belirten Doping Hafıza CEO’su Mert Kalkavan, çocukların eğlenirken öğreneceği Dopiverse ile açık dünya evreninde matematik, coğrafya, fizik, edebiyat ve daha birçok alanda bilgi edinebileceği bir platform kurduklarını söyledi.