Doruk Un, 5 yılda 50 milyon dolar tamamlayıcı yatırım yapacak
Geçen yıl %100 büyüme ile 8,14 milyar TL ciro elde ederek kendi rekorunu kıran Doruk Un, 5 yılda 50 milyon dolar tamamlayıcı yatırım yapacak. Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Erbap, 2024 sonunda %30 büyüme hedeflediklerini söyledi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Doruk Un, 2023’te bir önceki yıla göre TL bazında %100 büyüme ile 8,14 milyar TL, dolar bazında ise %35 büyüme ile 329 milyon dolar ciro ile kapattı. Şirket, yeni dönemde gündemine aldığı yatırımlarla 2024 yılında büyümesini sürdürürken, önümüzdeki 5 yılda 50 milyon dolar tamamlayıcı yatırım yapacak.
Bu yıl toplamda 8,5 milyon TL Ar-Ge yatırımıyla perakende markası PanPan ile sağlıklı un portföyünü tüketiciyle buluşturduklarını kaydeden Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, ‘’2024’ün ilk 6 ayında ihracat pazarlarında %11, iç pazarda ise %44 tonaj büyümesi gerçekleştirdik. Perakende pazarına giriş yaptığımız markamız PanPan ile bu yıl iç pazarda %50’nin üstünde tonaj artışı planlıyoruz. Şirket olarak bu yıl için ise üretim ve perakende yatırımlarıyla yılsonunda %30 büyüme hedefliyoruz’’ dedi.
Bu yıl fabrika silo kapasitelerini 20 bin tonu için antrepo yatırımlarını devreye alacaklarını bildiren Erbap, önümüzdeki 5 yılda 50 milyon dolar yatırım hedefiyle; yenilikçi ve katma değerli ürün gruplarında glutensiz un, noodle üretim yatırımı, depolama ve lojistik alanında yatırımları da devreye alacaklarını söyledi. Erbap, ayrıca üretim, Ar-Ge, donuk unlu mamuller üretimi, mağazacılık, lojistik, depolama, yeni ürün geliştirme, sürdürülebilirlik tarım ve gıda projelerine de yatırım yapmayı hedeflediklerini aktardı.
PanPan paketli un kategorisinde yılda 50 bin ton üretim hedefi
PanPan Un markasıyla perakende pazarına giriş yaptıklarını hatırlatan Erbap, Türkiye’de ilk defa “Sağlıklı Un” kategorisiyle yerli ata tohumlarından bol lifli ve son derece besleyici 3 farklı ürünü tüketici ile buluşturduklarını açıkladı.
Yakın zamanda ürün grubuna glutensiz unu da ekleyerek markalı ve paketli un pazarında büyümeyi hedeflediklerini duyuran Erbap, “Online kanallar ve tüm büyük marketler dâhil olmak üzere güçlü bir penetrasyon oluşturarak paketli un pazarında yer alacağız. PanPan markasıyla tüketici ürün grubu ciromuzun %10’unun, kârlılığın ise %20’sinin ‘Sağlıklı Ürün’ portföyünden gelmesini hedefliyoruz. PanPan paketli un kategorisinde 5 yıl içinde yıllık 50 bin tondan fazla tonaja ulaşmak ve en büyük 3 paketli un markasından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.
Önümüzdeki ekim döneminde 5 çeşit sertifikalı tohum sunacak
Tohumculuk yatırımlarıyla da sektörde güçlü bir büyüme hedeflediklerine dikkat çeken Erbap, yaklaşık 3 yıldır devam eden Ar-Ge çalışmaları sonunda 2024 ekim dönemine 5 çeşit sertifikalı tohumu üreticiler ile buluşturacaklarını belirtti.
Sürdürülebilir tarım ve sertifikalı tohum çalışmaları doğrultusunda hayata geçirdiklerini bildiren Erbap, “Tarım ülkesi olan Türkiye’de ekim alanlarını ve verimliliği artıracak çalışmalar yapıyoruz. Doğru tarım politikaları ve verimliliğe odaklanmış üretim yaklaşımlarıyla Türkiye 2 yıl içinde buğday ithal etmeden ihracat gerçekleştirebilir. Buradan yola çıkarak Doruk Un’un iştiraki Doruk Tohumculuk çatısı altında Marmara Bölgesi’nde üç, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde beş olmak üzere toplam sekiz ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mısır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştiriyoruz.
Türkiye buğday verimi açısından kıyaslandığında 3 kat fazla verim gösteren çeşitlerimiz, en önemli kalite parametresi olan protein değerinde de Türkiye ortalamasının yaklaşık yüzde 25 üzerine çıktı. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonunda 2024 ekim dönemine 5 çeşit sertifikalı tohumu üreticilerle buluşturmayı hedefliyoruz. Öncelikli amacımız üreticilerin aynı tarım arazisinde maksimum verim elde etmesini sağlamak’’ açıklamasında bulundu.
'’Un Sanayicileri kârdan fedakârlık ederek liderliklerini sürdürüyor’’
Marmara Bölgesi’nde buğday verimine de değinen Erbap, verimde %10 ila %15 arasında artış beklendiğini aktardı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin elinde büyük miktarda stok bulunduğundan ve başlayan hasattaki verim yüksekliğinden dolayı 21 Haziran ile 15 Ekim arasında buğday ithalatı yasaklandığına değinen Erbap, ‘’İhracat yapmak isteyen sanayiciler, iç piyasadan buğday temin ederek dâhilde işleme kapsamında veya doğrudan un ve buğday ihracatı yapabilecekler. Dünyada un ihracatında ilk sırada Türkiye yer alırken, Özbekistan, Kazakistan, Arjantin, Rusya takip ediyor. Ülkemiz 2023 yılında 3 milyon 656 bin ton un ihracatına imza attı. 2024 yılı sonunda 4 milyon ton un ihracatına ulaşması bekleniyor.
Dünya un ticaretinde uzun yıllardır birinci olan un sanayicileri, bu durumu yeniden değerlendirerek piyasaya uyum sağlamaya çalışacaklardır. Dünya un ticaretinde özellikle Rusya ve Ukrayna gibi Karadeniz ülkelerinden buğdayı alıp 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan un sanayicileri, rekabet konusunda özellikle enerji maliyetleri, lojistik giderleri ve son dönemdeki işçilik giderlerinden dolayı karlılıktan fedakârlık yaparak büyümesini ve liderliğini sürdürüyor’’ dedi.