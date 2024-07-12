Doruk Un, 5 yılda 50 milyon dolar tamamlayıcı yatırım yapacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Doruk Un, 2023’te bir önce­ki yıla göre TL bazında %100 büyüme ile 8,14 milyar TL, dolar bazında ise %35 büyüme ile 329 milyon dolar ciro ile kapattı. Şir­ket, yeni dönemde gündemine aldı­ğı yatırımlarla 2024 yılında büyü­mesini sürdürürken, önümüzdeki 5 yılda 50 milyon dolar tamamlayı­cı yatırım yapacak.

Bu yıl toplamda 8,5 milyon TL Ar-Ge yatırımıyla pe­rakende markası PanPan ile sağlık­lı un portföyünü tüketiciyle buluş­turduklarını kaydeden Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, ‘’2024’ün ilk 6 ayında ihracat pazarlarında %11, iç pazar­da ise %44 tonaj büyümesi gerçek­leştirdik. Perakende pazarına giriş yaptığımız markamız PanPan ile bu yıl iç pazarda %50’nin üstünde tonaj artışı planlıyoruz. Şirket olarak bu yıl için ise üretim ve perakende yatı­rımlarıyla yılsonunda %30 büyüme hedefliyoruz’’ dedi.

Bu yıl fabrika silo kapasitelerini 20 bin tonu için antrepo yatırımları­nı devreye alacaklarını bildiren Er­bap, önümüzdeki 5 yılda 50 milyon dolar yatırım hedefiyle; yenilikçi ve katma değerli ürün gruplarında glu­tensiz un, noodle üretim yatırımı, depolama ve lojistik alanında yatı­rımları da devreye alacaklarını söy­ledi. Erbap, ayrıca üretim, Ar-Ge, do­nuk unlu mamuller üretimi, mağa­zacılık, lojistik, depolama, yeni ürün geliştirme, sürdürülebilirlik tarım ve gıda projelerine de yatırım yap­mayı hedeflediklerini aktardı.

PanPan paketli un kategorisinde yılda 50 bin ton üretim hedefi

PanPan Un markasıyla perakende pazarına giriş yaptıklarını hatırla­tan Erbap, Türkiye’de ilk defa “Sağ­lıklı Un” kategorisiyle yerli ata to­humlarından bol lifli ve son derece besleyici 3 farklı ürünü tüketici ile buluşturduklarını açıkladı.

Yakın zamanda ürün grubuna glutensiz unu da ekleyerek markalı ve paket­li un pazarında büyümeyi hedefle­diklerini duyuran Erbap, “Online ka­nallar ve tüm büyük marketler dâhil olmak üzere güçlü bir penetrasyon oluşturarak paketli un pazarında yer alacağız. PanPan markasıyla tüketi­ci ürün grubu ciromuzun %10’unun, kârlılığın ise %20’sinin ‘Sağlıklı Ürün’ portföyünden gelmesini he­defliyoruz. PanPan paketli un ka­tegorisinde 5 yıl içinde yıllık 50 bin tondan fazla tonaja ulaşmak ve en büyük 3 paketli un markasından biri olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Önümüzdeki ekim döneminde 5 çeşit sertifikalı tohum sunacak

Tohumculuk yatırımlarıyla da sektörde güçlü bir büyüme hedefle­diklerine dikkat çeken Erbap, yak­laşık 3 yıldır devam eden Ar-Ge ça­lışmaları sonunda 2024 ekim dö­nemine 5 çeşit sertifikalı tohumu üreticiler ile buluşturacaklarını be­lirtti.

Sürdürülebilir tarım ve serti­fikalı tohum çalışmaları doğrultu­sunda hayata geçirdiklerini bildiren Erbap, “Tarım ülkesi olan Türki­ye’de ekim alanlarını ve verimliliği artıracak çalışmalar yapıyoruz. Doğ­ru tarım politikaları ve verimliliğe odaklanmış üretim yaklaşımlarıy­la Türkiye 2 yıl içinde buğday ithal etmeden ihracat gerçekleştirebilir. Buradan yola çıkarak Doruk Un’un iştiraki Doruk Tohumculuk çatısı altında Marmara Bölgesi’nde üç, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu böl­gesinde beş olmak üzere toplam sekiz ayrı sahada buğday, arpa, yulaf, mı­sır, ayçiçek, acıbakla gibi 80’e yakın tohum geliştiriyoruz.

Türkiye buğ­day verimi açısından kıyaslandığın­da 3 kat fazla verim gösteren çeşitle­rimiz, en önemli kalite parametresi olan protein değerinde de Türkiye or­talamasının yaklaşık yüzde 25 üzeri­ne çıktı. Yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sonunda 2024 ekim dönemine 5 çeşit sertifikalı tohumu üreticilerle buluş­turmayı hedefliyoruz. Öncelikli ama­cımız üreticilerin aynı tarım arazi­sinde maksimum verim elde etmesini sağlamak’’ açıklamasında bulundu.

'’Un Sanayicileri kârdan fedakârlık ederek liderliklerini sürdürüyor’’

Marmara Bölgesi’nde buğday verimine de değinen Erbap, verimde %10 ila %15 arasında artış beklendiğini aktardı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin elinde büyük miktarda stok bulunduğundan ve başlayan hasattaki verim yüksekliğinden dolayı 21 Haziran ile 15 Ekim arasında buğday ithalatı yasaklandığına değinen Erbap, ‘’İhracat yapmak isteyen sanayiciler, iç piyasadan buğday temin ederek dâhilde işleme kapsamında veya doğrudan un ve buğday ihracatı yapabilecekler. Dünyada un ihracatında ilk sırada Türkiye yer alırken, Özbekistan, Kazakistan, Arjantin, Rusya takip ediyor. Ülkemiz 2023 yılında 3 milyon 656 bin ton un ihracatına imza attı. 2024 yılı sonunda 4 milyon ton un ihracatına ulaşması bekleniyor.

Dünya un ticaretinde uzun yıllardır birinci olan un sanayicileri, bu durumu yeniden değerlendirerek piyasaya uyum sağlamaya çalışacaklardır. Dünya un ticaretinde özellikle Rusya ve Ukrayna gibi Karadeniz ülkelerinden buğdayı alıp 130’dan fazla ülkeye ihracat yapan un sanayicileri, rekabet konusunda özellikle enerji maliyetleri, lojistik giderleri ve son dönemdeki işçilik giderlerinden dolayı karlılıktan fedakârlık yaparak büyümesini ve liderliğini sürdürüyor’’ dedi.