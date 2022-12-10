Dünya anne bebek çocuk sektörü CBME Türkiye'de bir araya geldi

Dünya anne bebek çocuk sektörünün yakından takip ettiği CBME Türkiye – 40. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, 7 Aralık Çarşamba günü kapılarını açtı. 10 Aralık Cumartesi akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar sadece ticari bir etkinlik olmakla kalmayıp sektörün gelişimini destekleyici etkinliklere de ev sahipliği yapıyor.

Organizasyon kapsamında dünyanın lider trend öngörü firmalarından İngiliz WGSN tarafından Sonbahar-Kış 23/24 çocuk modası trendlerinin aktarıldığı özel seminere, yerli ve yabancı firmalar yoğun ilgi gösterdi.

Önümüzdeki yılın modasına dair önemli ipuçlarının paylaşıldığı sunumda, sürekli değişim içinde olan moda endüstrisinde geleceğe yön verecek öngörüler de açıklandı. Sunum kapsamında sezonun ana renklerinden baskı ve desenlere, Alfa kuşağının tüketim alışkanlıklarına ve sürdürülebilirlikten e-ticaretin yükselişine kadar çocuk modasındaki en güncel yenilikler konuşuldu. Sunumun ardından, soru-cevap bölümüne geçildi. Ayrıca moda tasarım öğrencilerine özel olarak düzenlenen “Geleceğin Tasarımcılarına WGSN Semineri” de izleyenlerden tam not alırken, bu alanda ilerlemek isteyen genç tasarımcılara rehber oldu.

“Hobilerimiz trendleri de değiştiriyor”

Etkinlikte konuşan WGSN Türkiye Satış Müdürü Seden Ünlü, “Oyun endüstrisinin bir numaralı kullanıcısı olan Alfa kuşağı, pandemide ev konforunda eğlenebilmek adına bu sektörü de büyük bir sıçramaya uğrattı. Metaverse ve sanal dünyaya olan ilgiyi gelecek senenin trendleri arasında çokça görmek mümkün olacak. En yaşlı alfa jenerasyonu üyeleri 12 yaşında olsa da iklim krizinin en çok onları etkileyeceğinin farkındalar. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu çok fazla taşıyorlar ve markalarda da bunu arıyorlar. Y kuşağı da bu konu hakkında çok hassas. Özellikle yeşil gelecek ve sürdürülebilirlikle ilgili yapılan her şey ve bu konuya önem veren her marka, bu jenerasyonların gözünde çok önemli olma yolunda ilerleyecek. Gelecek sezonun trend renklerine baktığımızdaysa özellikle soft renkler karşımıza çıkıyor. Ada çayı rengi önemli renklerden biri, özellikle biraz daha sakin mavileri görüyoruz. Aynı zamanda doğal tonları bir arada göreceğiz. Hobilerimiz, hayat görüşümüz, hayatta yaptığımız şeyler değişince aslında trendler de değişiyor” dedi.