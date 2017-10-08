Dünyanın ilk akıllı devriye bisikleti GITEX Fuarı'nda

08 Ekim 2017

Güvenli Şehir Teknolojileri alanında faaliyet gösteren Ekin Teknoloji, dünyanın ilk ve tek akıllı devriye sistemi Ekin Bike Patrol ile Dubai'deki GITEX Fuarı'nda görücüye çıktı.

Ekin Teknoloji'nin tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen ürünü Ekin Bike Patrol, Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenen GITEX Fuarı'nda Dubai Polisi standında sergileniyor. Şehir denetim sistemlerine yeni bir soluk getiren sistem, sabit sistemlerin bulunmadığı noktaları denetleyerek kent trafiğinin daha güvenli hale gelmesine olanak sağlıyor.

37 yıldır bilişim teknolojileri profesyonellerinin katılımıyla gerçekleşen GITEX Fuarı'nda, dünyada dijital dönüşüme hizmet eden en yeni sistemler katılımcılarla buluşuyor. 8 Ekim'de başlayan fuar, 12 Ekim tarihine kadar devam edecek.

Dünyanın ilk ve tek akıllı devriye bisikleti

Türk mühendisler tarafından geliştirilen Ekin Bike Patrol, hareket halindeyken plaka tanıma ve park ihlal tespiti yapabiliyor. Herhangi bir polis bisikletine monte edilebilen sistem dakikalar içinde kurulabiliyor. Devriye gezdiği süre boyunca görüş alanını sürekli kayıt altında tutan sistem, kara listede bulunan araçları plakaları üzerinden tespit edip kontrol merkezine anında alarm gönderme özelliğine sahip. Emniyet güçlerine denetim süreçlerinde kolaylık sağlayan sistem, kısa sürede takibe olanak tanımasıyla fark yaratıyor.

Ekin Bike Patrol; 'A Design Awards 2017', 'Stevie Awards 2016' gibi uluslararası platformlarda ödüle layık görüldü.

Ekin Teknoloji, 10 ülkede güvenlik kontrol merkezi kurdu

Ekin Teknoloji 40 milyar dolarlık dünya akıllı şehir pazarında 10 yılda yüzde 2 bin 783'lük büyüme kaydetti. İstanbul merkez olmak üzere, Stuttgart, Abu Dhabi, Ankara, Bakü, Dubai, New York'ta bulunan ofisleri ile daha güvenlive akıllı şehirler için faaliyet gösteren şirket, 2004 NATO Zirvesi ve 2006 yılında Almanya FIFA Dünya Kupası'nın güvenlik teknolojilerini başarıyla geliştirdi. Ekin Teknoloji, bugüne kadar Türkiye'de 40 kentte, dünyada 10 ülkede, 500'den fazla güvenlik kontrol merkezi kurdu.