DYY uzun vadeli ortalamanın üzerine çıktı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, son 12 aylık doğrudan yabancı yatırım (DYY) tutarının 15 milyar doları aştığını bildirdi. Amcham Türkiye töreninde konuşan Dağlıoğlu, bu tutarın uzun vadeli ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi.

Recep ERÇİN

AmCham Türkiye (Ameri­kan Şirketler Derneği), “I AmChamPion Ödülleri” töreninin 7.’sini düzenledi. Tören­de bir konuşma yapan Cumhur­başkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Hollan­da’nın vergisel durumlar nedeniy­le en büyük doğrudan yatırımcı ülke görünmekle birlikte esas iti­barıyla 16 milyar dolarlık yatırım­la Amerikan şirketlerinin Türki­ye’deki en büyük yatırımcı olduğu­nu dile getirdi.

Türk şirketlerinin de ABD’de 13,5 milyar dolarlık yatı­rımı bulunduğunu kaydeden Dağ­lıoğlu, “Türkiye’de faaliyet göste­ren yaklaşık 2 bin 300 Amerikalı şirket, bu dengeli ve giderek büyü­yen yatırım ilişkimizin en somut göstergeleri arasında yer alıyor.

Ül­kemiz, yılın ilk 9 ayında 11,4 mil­yar dolar, son 12 ayda ise 15,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatı­rım çekerek güçlü ve istikrarlı bir performans sergiledi. 2003 yılın­dan bu yana, Sayın Cumhurbaşka­nımızın liderliğinde yıllık ortalama 12,5 milyar dolar yatırım çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler Türkiye’ye olan ulusla­rarası yatırımcı ilgisinin giderek arttığını net biçimde ortaya koyu­yor” ifadelerini kullandı.

Şirketlere İstanbul Finans Merkezi daveti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da misafir olarak katıl­dığı törende Dağlıoğlu, “İstanbul Finans Merkezi’ni açtık. Bu sadece finansal aktörler için değil şirket­lerin muhasebe ve finans birimle­rinin de vergi avantajı var. Finansal faaliyetlerinizi Türkiye’ye çekmek istiyoruz” dedi.

I AmChamPion Ödülleri kapsamında, “ABD Yatırı­mı”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürü­lebilir İnovasyon”, “Yetenek Gelişi­mine Katkı” ve “Yılın Türk Şirketi” olmak üzere şirketler 5 ayrı kate­goride ödüllendirildi. Dışişleri Ba­kan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Thomas R. Hardy ve ABD İstanbul Başkonsolosu Mic­heal Lally’nin de aralarında bulun­duğu kamu, STK ve iş dünyasından 300’ün üzerinde lider törende ha­zır bulundu. Ödül töreni öncesin­de gerçekleştirilen Türkiye-ABD İş Zirvesi ise “Yapay Zekâ ve Siber Gü­venlik: Sektörel Gelecek Perspek­tifleri” temasıyla gerçekleştirdi.

“100 milyar dolar hedefi çok daha ulaşılabilir”

AmCham Türkiye Yönetim Ku­rulu Başkanı Emre Karter, tören­de yaptığı konuşmada, “2000’lerin başında 8 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, bugün enerji ve hizmet­ler dahil 40 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyor. 100 milyar do­lar ticaret hacmi hedefi artık çok daha ulaşılabilir bir noktada görü­nüyor” ifadelerini kullandı. ABD İstanbul Başkonsolosu Micheal Lally de, “Yakın işbirliğimizi sür­dürerek adil ve eşit koşulların sağ­lanması, tedarik zincirlerinin güç­lendirilmesi ve ABD’li çalışanlar ile Amerikan işletmelerinin yanı sıra iki büyük ülkenin ortak refahı­na katkı sağlayacak fırsatların ge­nişletilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” mesajı verdi.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
