DYY uzun vadeli ortalamanın üzerine çıktı

Recep ERÇİN

AmCham Türkiye (Ameri­kan Şirketler Derneği), “I AmChamPion Ödülleri” töreninin 7.’sini düzenledi. Tören­de bir konuşma yapan Cumhur­başkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Hollan­da’nın vergisel durumlar nedeniy­le en büyük doğrudan yatırımcı ülke görünmekle birlikte esas iti­barıyla 16 milyar dolarlık yatırım­la Amerikan şirketlerinin Türki­ye’deki en büyük yatırımcı olduğu­nu dile getirdi.

Türk şirketlerinin de ABD’de 13,5 milyar dolarlık yatı­rımı bulunduğunu kaydeden Dağ­lıoğlu, “Türkiye’de faaliyet göste­ren yaklaşık 2 bin 300 Amerikalı şirket, bu dengeli ve giderek büyü­yen yatırım ilişkimizin en somut göstergeleri arasında yer alıyor.

Ül­kemiz, yılın ilk 9 ayında 11,4 mil­yar dolar, son 12 ayda ise 15,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatı­rım çekerek güçlü ve istikrarlı bir performans sergiledi. 2003 yılın­dan bu yana, Sayın Cumhurbaşka­nımızın liderliğinde yıllık ortalama 12,5 milyar dolar yatırım çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler Türkiye’ye olan ulusla­rarası yatırımcı ilgisinin giderek arttığını net biçimde ortaya koyu­yor” ifadelerini kullandı.

Şirketlere İstanbul Finans Merkezi daveti

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da misafir olarak katıl­dığı törende Dağlıoğlu, “İstanbul Finans Merkezi’ni açtık. Bu sadece finansal aktörler için değil şirket­lerin muhasebe ve finans birimle­rinin de vergi avantajı var. Finansal faaliyetlerinizi Türkiye’ye çekmek istiyoruz” dedi.

I AmChamPion Ödülleri kapsamında, “ABD Yatırı­mı”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürü­lebilir İnovasyon”, “Yetenek Gelişi­mine Katkı” ve “Yılın Türk Şirketi” olmak üzere şirketler 5 ayrı kate­goride ödüllendirildi. Dışişleri Ba­kan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Thomas R. Hardy ve ABD İstanbul Başkonsolosu Mic­heal Lally’nin de aralarında bulun­duğu kamu, STK ve iş dünyasından 300’ün üzerinde lider törende ha­zır bulundu. Ödül töreni öncesin­de gerçekleştirilen Türkiye-ABD İş Zirvesi ise “Yapay Zekâ ve Siber Gü­venlik: Sektörel Gelecek Perspek­tifleri” temasıyla gerçekleştirdi.

“100 milyar dolar hedefi çok daha ulaşılabilir”

AmCham Türkiye Yönetim Ku­rulu Başkanı Emre Karter, tören­de yaptığı konuşmada, “2000’lerin başında 8 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, bugün enerji ve hizmet­ler dahil 40 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyor. 100 milyar do­lar ticaret hacmi hedefi artık çok daha ulaşılabilir bir noktada görü­nüyor” ifadelerini kullandı. ABD İstanbul Başkonsolosu Micheal Lally de, “Yakın işbirliğimizi sür­dürerek adil ve eşit koşulların sağ­lanması, tedarik zincirlerinin güç­lendirilmesi ve ABD’li çalışanlar ile Amerikan işletmelerinin yanı sıra iki büyük ülkenin ortak refahı­na katkı sağlayacak fırsatların ge­nişletilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” mesajı verdi.