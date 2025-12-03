DYY uzun vadeli ortalamanın üzerine çıktı
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, son 12 aylık doğrudan yabancı yatırım (DYY) tutarının 15 milyar doları aştığını bildirdi. Amcham Türkiye töreninde konuşan Dağlıoğlu, bu tutarın uzun vadeli ortalamanın üzerinde olduğunu söyledi.
Recep ERÇİN
AmCham Türkiye (Amerikan Şirketler Derneği), “I AmChamPion Ödülleri” töreninin 7.’sini düzenledi. Törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Hollanda’nın vergisel durumlar nedeniyle en büyük doğrudan yatırımcı ülke görünmekle birlikte esas itibarıyla 16 milyar dolarlık yatırımla Amerikan şirketlerinin Türkiye’deki en büyük yatırımcı olduğunu dile getirdi.
Türk şirketlerinin de ABD’de 13,5 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu kaydeden Dağlıoğlu, “Türkiye’de faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 300 Amerikalı şirket, bu dengeli ve giderek büyüyen yatırım ilişkimizin en somut göstergeleri arasında yer alıyor.
Ülkemiz, yılın ilk 9 ayında 11,4 milyar dolar, son 12 ayda ise 15,3 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım çekerek güçlü ve istikrarlı bir performans sergiledi. 2003 yılından bu yana, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıllık ortalama 12,5 milyar dolar yatırım çekildiği göz önünde bulundurulduğunda, bu veriler Türkiye’ye olan uluslararası yatırımcı ilgisinin giderek arttığını net biçimde ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.
Şirketlere İstanbul Finans Merkezi daveti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın da misafir olarak katıldığı törende Dağlıoğlu, “İstanbul Finans Merkezi’ni açtık. Bu sadece finansal aktörler için değil şirketlerin muhasebe ve finans birimlerinin de vergi avantajı var. Finansal faaliyetlerinizi Türkiye’ye çekmek istiyoruz” dedi.
I AmChamPion Ödülleri kapsamında, “ABD Yatırımı”, “Bölgesel Merkez”, “Sürdürülebilir İnovasyon”, “Yetenek Gelişimine Katkı” ve “Yılın Türk Şirketi” olmak üzere şirketler 5 ayrı kategoride ödüllendirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı Levent Gümrükçü, ABD Ticaret ve Kalkınma Ajansı Direktör Vekili Thomas R. Hardy ve ABD İstanbul Başkonsolosu Micheal Lally’nin de aralarında bulunduğu kamu, STK ve iş dünyasından 300’ün üzerinde lider törende hazır bulundu. Ödül töreni öncesinde gerçekleştirilen Türkiye-ABD İş Zirvesi ise “Yapay Zekâ ve Siber Güvenlik: Sektörel Gelecek Perspektifleri” temasıyla gerçekleştirdi.
“100 milyar dolar hedefi çok daha ulaşılabilir”
AmCham Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Karter, törende yaptığı konuşmada, “2000’lerin başında 8 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, bugün enerji ve hizmetler dahil 40 milyar doların üzerine çıkmış bulunuyor. 100 milyar dolar ticaret hacmi hedefi artık çok daha ulaşılabilir bir noktada görünüyor” ifadelerini kullandı. ABD İstanbul Başkonsolosu Micheal Lally de, “Yakın işbirliğimizi sürdürerek adil ve eşit koşulların sağlanması, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi ve ABD’li çalışanlar ile Amerikan işletmelerinin yanı sıra iki büyük ülkenin ortak refahına katkı sağlayacak fırsatların genişletilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz” mesajı verdi.