e-Eğitim Platformu sınırsız ve ücretsiz erişime açıldı

TKBB açıklamasına göre, sektörün adeta bilgi bankası olma özelliği taşıyan e-Eğitim Platformu, üniversite öğrencileri başta olmak üzere tüm sektör çalışanlarının hem de katılım finans sektörüne ilgi duyan bireylerin finansal okuryazarlığını artırmayı hedefliyor.

Sınırsız bir şekilde ücretsiz yararlanılabilecek eğitimler, "Dijital Okuryazarlık", "FinTek", "Temel ve İleri Düzey Faizsiz Bankacılık İlkeleri Sertifikasyon Eğitimi", "İleri Düzey Finansal Okuryazarlık", "Katılım Bankacılığı Ürün Kartları", "Katılım Bankacılığı Ürün ve Uygulamaları", "Temel Düzey Finansal Okuryazarlık" ve "Sektörel Deneyimler" olmak üzere 8 ana başlıktan meydana geliyor. Ana başlıkların altında ise video, dosya çalışması, podcast ve makaleden oluşan yaklaşık 500 adet içerik yer alıyor.

Bilgi edinilmek istenen konu yazılarak arama yapılabilen platformda, ayrıca merak edilen bir konuya ilişkin içerik talebi de oluşturulabiliyor. Birçok bilgiye erişim imkânı sunan tkbbegitim.org.tr’ye kolay ve hızlı şekilde üye olunabiliyor, içeriklere anında ücretsiz bir şekilde ulaşılabiliyor.

Üye olunduktan sonra oluşan kişiye özel sayfada gezinirken, tamamlanan eğitimler takip edilebilir, eğitimlere kalınan yerden devam edilebilir ve favori içerikler seçilebilir. Ayrıca sosyal gruplar sekmesinden platform içerisinde oluşturulan gruplara üye olunabilir ve üyeler de isteğe göre takibe alınabilir. Sistemdeki kullanıcılar ile mesaj alıp gönderebilme imkânı da sunan platform, eğitim iş birliklerinin de önünü açıyor.

e-Eğitim Platformu ile Türkiye Katılım Bankaları Birliği tarafından üretilen ve geliştirilen eğitim içeriklerinin, başta üniversite öğrencileri olmak üzere, katılım finans sektöründe bilgiye ihtiyaç duyan herkese fayda sağlaması amaçlanırken; içeriklerin sürekli güncellenerek geliştirilmesi de planlanıyor.