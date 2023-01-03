E-ticarette erişilebilir olan firma kazanıyor

Buna göre, daima erişilebilir olmak, çok kanallı hizmet sunmak, kişiselleştirilmiş hizmetle duygusal bağ kurmak, çözüm odaklı yaklaşmak, müşterinin sesine kulak vermek e-ticarette satışları artırıyor.

AloTech’ten yapılan açıklamada, dünyada olduğu gibi Türkiye’de de özellikle pandemi ile birlikte e-ticarete olan ilginin hızla arttığı belirtildi.

Açıklamada, “Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin (ETBİS) 2021 yılı verilerine göre e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 381,5 milyar TL olarak gerçekleşti. E-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı ise 484 bin 347’ye ulaştı. Rekabetin yoğun olduğu bu alanda işletmeleri bir adım öne çıkaran faktörlerden biri de müşteri deneyimi. Call Center Studio markasıyla da 40 ülkede hizmet veren AloTech, e-ticarette mükemmel müşteri deneyimi sağlayarak satışları artırmayı amaçlıyor” denildi