Easycep, ‘Anadolu’nun telefonlarını yenileyecek

Başak Nur GÖKÇAM

İkinci el telefon pazarında 5 yıldır faaliyet gösteren Easycep, şimdi az nüfuslu ilçelerde büyümeye hazırlanıyor.

Türkiye’de 36 ilde mağazası bulunan şirket, şubat ayından bu yana 41 nokta ile anlaşmanın sağlandığı, 38’inin ise açıldığı projeyle, yıl sonuna kadar Türkiye’deki 25 bin telefoncunun 1000’ine Easycep tabelası konulmasını hedefliyor. Düzenlenen iftar yemeğinde dönüştürme projesine ilişkin bilgi veren Easycep Kurucu Ortağı ve CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Mağazaların Easycep’e dönüştüğü projede özellikle küçük yerlere odaklanıyoruz. 100 bin altı nüfusa sahip ilçelerden çok talep alıyoruz. Yıl sonuna kadar bu alanda ilerlemeyi hedefliyoruz.

Ulaştığımız telefoncuların 3 ana ticareti oluyor. Bunlar sıfır telefon, aksesuar ve ikinci el telefon şeklinde. Bizim amacımız sıfır telefona ve aksesuara hiç karışmadan, mağazalardaki ikinci el telefonları yenilenmiş telefona çevirmek. Bu süreçte mağazadaki elemanı da teknik eğitimden geçireceğiz. Easycep hizmetini, aynı fiyat ve olanaklarla müşteriye ulaştıracağız” dedi.

Fiyatlar, ikinci el satışını artırdı

Yenilenmiş telefon pazarıyla, ikinci el telefon pazarındaki güven sorununun giderilmeye başladığını belirten Özdemir, “Art arda yapılan zamlar ve ‘güvenli’ ikinci el telefon pazarının oluşmasıyla artık müşteriler yenilenmiş telefon alımına yöneliyor diyebiliriz. Çünkü insanlar artık hem daha ucuz hem de güvenilir telefona nasıl ulaşabileceğinin yöntemlerini araştırmaya başladı. Bu da bize olan talebin artışına neden oldu” diye konuştu.

En çok Iphone 11 alıp-satılıyor

Satılan telefonların ortalama fiyatının 14 bin TL olduğu bilgisini veren Özdemir, “En çok sattığımız cihazlar 10 bin TL ile 20 bin TL arası cihazlar diyebiliriz. Son 6 aydır da en çok topladığımız ve en çok sattığımız telefon modeli Iphone 11 oldu. Bu modelin sıfırının hâlâ devam ediyor olması ve bir yandan da bazı insanların üst modele geçmek istemesi, Iphone 11 alım-satım hacmini artırdı. Sattığımız modelle topladığımız model de bu noktada doğru orantılı ilerliyor” bilgisini verdi.

Pazar büyüklüğü 3 milyar dolar

Cihazın alınıp, satılma süresinin ortalama 30 gün olduğunu söyleyen Easycep CEO’su, “Her yenilediğimiz telefona sertifika basıyoruz. Bu sertifikaları da devletten, Türk Standartları Enstitüsü (TSE)’den satın alıyoruz ve her sertifikanın bir numarası oluyor. Eldeki verilere şu an ülkede basılan tüm sertifikaların yüzde 60’ından fazlasını biz bastık. Yani total pazarın yüzde 60’ı bizde. Kalan yüzde 40’lık pay da diğer 19-20 firmada. Geçen sene 200 bin adet telefon yeniledik ve sertifika bastık.

Bu yılki hedefimiz de 340 bin telefonu yenileyip, tekrar satmak. Pazar büyüyor, şu an total sıfır telefon pazarının yaklaşık yüzde 5 ila 6’sını yenilenmiş telefon oluşturuyor. 2026’da bu oranın yüzde 10 olacağını tahmin ediyoruz. Sıfır telefon pazarının büyüklüğü yıllık yaklaşık 6-7 milyar dolar, total ikinci el pazarının büyüklüğü ise yıllık yaklaşık 3 milyar dolar. Bizim amacımız buradaki 3 milyar doların içinden pay almak” diye konuştu.

Telefon değiştirme süresi 17 aydan 30 aya çıktı

Enflasyonla birlikte telefon fiyatlarına gelen zamların tüketiciye yansımasını değerlendiren Easycep CEO’su Mehmet Akif Özdemir, “Müşteri genelde en az 2 sene kullandığı telefonu bize satıyor. Bu da şarj sağlığının ortalama yüzde 85 oluşu üzerinden tahmin edilebiliyor. 5 yıl önce işe ilk başladığımızda müşterinin telefon değiştirme sıklığı ortalama 17-18 ay iken şu an bu sıklığın 30 ayı geçtiğini görüyoruz” dedi.

Elektronik atık dönüşümü için kampanya düzenlenecek

Değiştirilen pillerin geri dönüşüme vererek değerlendiren Easycep, döngüsel ekonomiye de katkıda bulunuyor. Dönüşümü daha büyük kapsamlı organize etmek için Bilişim Sanayicileri Derneği (TUBİSAD) ile iş birliği yapmaya da başlayan şirket, iş birliği dahilinde düzenleyecekleri kampanya ile evdeki çekmecelerde, dolaplarda kullanılmayan eski elektronik eşya ve cihazların mağazalara kabul ederek, dönüşüme katkı sağlayacakları bir proje üzerinde çalıştıkları bilgisini verdi.