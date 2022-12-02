E.C.A., Felis ile tasarruf ve sessizliği bir arada sunuyor

E.C.A.’nın merkezi ısıtma sistemleri için ürettiği Felis kazanlar, düşük atıkgaz emisyon değeri ile çevreci ve Avrupa normlarını sağlayan yüksek verimli yoğuşmalı kazan sınıfında yer alıyor. 50 – 150 kW aralığında 5 farklı kapasiteye sahip Felis kazanlar, 125 ve 150 kW kapasitelerinde sadece 51 dB ses seviyesinde, 50, 65 ve 100 kW kapasitelerinde ise 53 dB ses seviyesinde çalışıyor. 16 kazana kadar kaskad yapabilme imkanı ile de yüksek kapasite ihtiyacına cevap veriyor.

Dikkat çeken tasarım, tasarruflu ürün

35 yılı aşkın süredir dünyanın geleceğini düşünen ürünleriyle sürdürülebilirliğe katkı sağlayan ve sunduğu ileri teknoloji ürünlerle kullanıcıların vazgeçilmezi olan E.C.A., NOx sınıfı 6 olan Felis kazanlar ile en düşük NOx salınımı gerçekleştirerek çevre duyarlılığına katkı sağlıyor. Sağladığı yüksek güce oranla küçük boyutu, hafifliği ve tasarımı ile öne çıkan Felis, gerek montaj gerek de sevkiyat aşamasında kullanıcılara kolaylık sunuyor. Maksimum su basıncı değeri 6 bar (100, 125, 150 kW) olan ürün, yüksek binalarda sistemi ikiye bölerek ara kata eşanjör dairesi kullanma ihtiyacını da ortadan kaldırıyor.

Düşük baca maliyeti ile tasarruf sağlıyor

Dış havaya duyarlı yeni nesil kontrol paneli ile optimum verimde çalışan Felis kazanlar Türkçe menülü geçiş LCD ekranlı kontrol paneli ile de saatlik, günlük, aylık programlama yapabilme, hata parametrelerini görebilme ve farklı sıcaklık değerlerini kontrol edebilme imkanı sunuyor. Kullanımı kolay menü yapısıyla cihaz üzerinde tam kontrol imkanı sağlayan ürün, Türkçe dışında diğer dil seçeneklerini de kullanıcılara sunuyor. Entegre baca klapesi sayesinde daha küçük baca çapı ve düşük baca maliyeti ile tasarruf sağlayan Felis; klapenin kapanması ile kaskad çalışmayan cihazda, emisyonun ana bacadan oda içerisine yayılmasını da engelliyor. Cihaz içerisinde standart olan baca klapesi ile modülasyonu düzenlenirken, baca klapesi sayesinde daha verimli bir yanma için elverişli ortam oluşturuluyor.

Dayanıklılık ve yüksek verim

Paslanmaz çelik eşanjörü sayesinde daha dayanıklı bir yapı sunan Felis kazanlar, birbiriyle uyumlu bileşenleri sayesinde 80/60 °C ya da 50/30 °C çalışma şartlarında yüksek verim sağlıyor. Yüzde 19’a varan modülasyon oranına sahip ürün bu sayede ihtiyacın yoğunluğuna göre gaz valfini yüzde 19 oranına kadar kısarak ihtiyacın üzerinde ısınmanın önüne geçiyor. Enerji tasarrufunu en üst seviyeye çıkaran geniş modülasyon aralığı ürünün ömrü uzarken mevsim geçişlerinde de en yüksek verimde çalışma olanağı sunuyor. E.C.A. ürün yapısında sunduğu Alev Sönme Emniyeti, Kalorifer Devresi Suyu Aşırı Isınma Emniyeti (85 °C), Baca Gazı Aşırı Isınma Emniyeti (95 °C), Aşırı Sıcaklık Emniyeti (105 °C), Yüksek Su Basınç Emniyeti (100, 125, 150 kW 6 bar), Düşük Su Basınç Emniyeti (0,8 bar), Düşük Voltaj Emniyeti ( 170 VAC), Donma Emniyeti, Otomatik Hava Purjörü ve Yıllık Bakım Hatırlatma Sistemi ile de hem kullanıcının hem de cihazın tam emniyetini sağlıyor. Felis kazanlar ayrıca kullanıcılarına 3 yıl süre ile de servis garantisi sağlıyor.