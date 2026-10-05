Ecomondo 2026: Giderek daha entegre hale gelen ekolojik dönüşüm için tedarik zincirleri ve teknolojiler

3-6 Kasım tarihleri arasında Rimini Fuar Merkezi; ekolojik dönüşüme bağlı işletmeleri, kurumları, araştırma kuruluşlarını ve politika yapıcıları bir araya getiriyor.

Italian Exhibition Group (IEG) tarafından düzenlenen ve yeşil, mavi ve döngüsel ekonomiye adanmış uluslararası etkinliğin 29. edisyonu olan Ecomondo 2026, üretim sistemlerini, tedarik zincirlerini ve kaynak yönetimini etkileyen dönüşümleri yansıtmak amacıyla sunduğu olanakları genişletiyor ve yeniden yapılandırıyor. Bu yeni düzen, serginin kendisini şirketler, start-up’lar, scale-up’lar, KOBİ’ler, yatırımcılar ve kurumsal paydaşlar arasındaki diyalog ve networking fırsatlarıyla tamamlayarak teknolojileri, politikaları ve endüstriyel modelleri birbirine bağlıyor.

Yeni tedarik zincirlerinden etkinliğin yerleşik sektörlerine

2026 yerleşiminin öne çıkan unsurlarından biri, bir salonun tamamını kaplayacak olan yeni Tekstil sektörüdür. Sektör, satılmayan giysilerin, aksesuarların ve ayakkabıların imha edilmesini yasaklayan AB Sürdürülebilir Ürünler için Ekotasarım Tüzüğü (ESPR) gibi yeni Avrupa sürdürülebilirlik düzenlemelerine uyum sağlamak zorundadır.

Ecomondo, sektörün endüstriyel, mesleki birliklere dayalı ve kurumsal bileşenlerini bir araya getiriyor. Serginin yanı sıra, etkinliğin Teknik ve Bilimsel Komitesi'nin bir spin-off'u olan Textile Experts Board tarafından geliştirilen özel konferans programında malzeme inovasyonu, ekotasarım, izlenebilirlik, kullanım ömrü sonu yönetimi ve daha döngüsel üretim modelleri gibi konular ele alınacak.

Endüstriyel süreçler içerisinde atık yönetimi ve atıkların değerlendirilmesine adanan “Atık Kaynaktır” alanı da genişliyor. Sektör şu bölümleri kapsıyor: Toplama Araçları ve Konteynerler, Sokak Temizliği ve Bakımı; Malzeme Elleçleme ve Kaldırma; Arıtma Makineleri; Geri Dönüşüm ve Entegre Atık Yönetimi. Toplama, ayrıştırma, arıtma ve geri dönüşüm süreçleri; geri kazanılan malzemelerin kalitesini artırmak ve bunların üretim döngülerine yeniden dahil edilmesini kolaylaştırmak amacıyla dijitalleşme ve akış kontrolüyle tamamlanıyor.

Fuar merkezinin Doğu Kanadı'nda Su Döngüsü ve Mavi Ekonomi sektörü için yeni bir organizasyon yapısı oluşturuldu. Bu alandaki alt bölümler - Mavi Ekonomi; Kazısız Teknolojiler; Pompalar ve Akış Kontrol Sistemleri; Su, Atık Su ve Çamur Arıtma; Su Tedarik Sistemleri - su arıtımı, su kaynaklarının yönetimi ve altyapı izleme için çözümleri bir araya getiriyor. İtalyan Kazısız Teknolojiler Birliği (IATT) iş birliğiyle düzenlenen Trenchless District, su ana hatlarının, kanalizasyonların ve diğer yeraltı şebekelerinin kurulumu, rehabilitasyonu ve yenilenmesi için “No-Dig” teknolojilerini sergiliyor; böylece kazı çalışmalarını ve trafik üzerindeki aksamaları en aza indiriyor.

Bir ekosistem olarak dönüşüm

Bu sektörlerin yanı sıra Ecomondo, Toprak ve Alan Restorasyonu (toprağın iyileştirilmesi ve yeniden canlandırılmasına adanmış); Dünya Gözlemi ve Çevresel İzleme (çevresel olayların takibi ve öngörülmesine odaklanan); Biyo-enerji ve Tarım (biyoenerjiyi ve tarımsal kaynakların değerlendirilmesini ele alan); ve Döngüsel ve Rejeneratif Biyo-Ekonomi (biyo-tabanlı süreçlere ve kaynakların yenilenmesine adanmış) gibi alanlar aracılığıyla ekolojik dönüşüme geniş bir perspektiften yaklaşmayı sürdürüyor.

Döngüsel ve Sağlıklı Şehir Bölgesi kentsel dönüşüme odaklanırken, İnovasyon Bölgesi ekolojik dönüşümü yönlendiren start-up'ları, inovasyonu ve uzmanlığı bir araya getiriyor. Belirli bir tematik odak da kâğıdın yaşam döngüsünü ele alıyor.

Avrupa politikaları ve yeni senaryolar gündemin merkezinde

Sergi, Ecomondo'nun Uluslararası Teknik ve Bilimsel Komitesi tarafından hazırlanan bir konferans programıyla tamamlanıyor. Programda, Avrupa Komisyonu, uluslararası kuruluşlar ve OECD ve FAO gibi prestijli ortaklarla iş birliği içinde geliştirilen, İngilizce olarak gerçekleştirilen çalıştaylar, konferanslar ve oturumlar yer alıyor; bu ortaklar etkinliğin bilimsel ve kurumsal profilinin güçlendirilmesine katkı sağlıyor.

Ele alınan başlıca Avrupa dosyaları arasında Döngüsel Ekonomi Yasası, Biyoekonomi Stratejisi, Biotech Act II, Akdeniz Paktı, RESourceEU Eylem Planı, Kritik Hammaddeler Yasası ve Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu (EPR) ile ilgili yeni düzenlemeler bulunuyor.

Program ayrıca sağlıklı ve döngüsel şehirler, yapay zekâ ve ekolojik dönüşüme uygulanan dijital teknolojiler gibi konuların yanı sıra, düşük emisyonlu ve yüksek ölçüde döngüsel üretim sistemlerine geçişte kilit öneme sahip sektörler olan biyoekonomi ve biyoenerjiyi de kapsıyor.

İlk iki gün olan 3 ve 4 Kasım'da, Sürdürülebilir Kalkınma Vakfı tarafından Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanlığı (MASE) iş birliğiyle düzenlenen ve Ulusal Yeşil Ekonomi Konseyi tarafından desteklenen Yeşil Ekonominin Genel Kurulu geri dönüyor. İkinci genel kurul oturumu tamamen İngilizce olarak gerçekleştirilecek.

Döngüsel Ekonomi için uluslararası bir ağ

Uluslararası boyut ekosistemi tamamlıyor. Ecomondo, 2026 yılında MAECI (Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı) ve ICE (İtalyan Ticaret Ajansı) iş birliğiyle farklı kıtalardan alıcıların, delegasyonların ve derneklerin katılımını genişletiyor.

Genişleme stratejisi ayrıca İspanya, Fas, Almanya, Macaristan ve Kanada'yı kapsayan bir roadshow'u da içeriyor; bu roadshow yalnızca etkinliği yurt dışında tanıtmak için değil, her şeyden önce kurumsal ve ticari bağları güçlendirmek amacıyla tasarlandı.

Bu şekilde Ecomondo 2026, tedarik zincirlerinin, teknolojilerin, uzmanlığın ve uluslararası ilişkilerin bir araya geldiği Rimini'de bir platform oluşturuyor ve küresel ekolojik dönüşümü yönlendiren değişimlere entegre bir bakış açısı sunuyor.