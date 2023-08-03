Eczabaşı'ndan hisse devri kararı

Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. (ECZYT), E-kart Elektronik Kart Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının devri için Rekabet Kurulu onayı alındığını Kamyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle açıkladı.

12 Mayıs 2023 tarihli özel durum açıklamasında, sermayesinin yüzde 50'sine şirket, Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin ve Eczacıbaşı Bilişim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu payların tamamının Giesecke+Devrient ePayments GmbH 'ye satılması amacıyla pay devir sözleşmesi imzalandığı anımsatıldı.

Payların devrinin gerçekleşmesinin, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınarak, sözleşmede belirlenen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olduğunun belirtildiği açıklamada, "Hisselerin devrine ilişkin olarak Rekabet Kurulu onayı bugün itibariyle Şirketimizce tebliğ alınmıştır. Sözleşmede belirlenen diğer kapanış koşulları yerine getirilerek,hisse devri gerçekleştirildiğinde kamuya ayrıca açıklama yapılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

12 Mayıs 2023 tarihli TCMB alış kuruna göre hesaplandığı dile getirilen açıklamada, satış bedelinin euro olarak belirlenmiş olması nedeniyle ödeme gününde yeniden hesaplama yapılacağı belirtildi.