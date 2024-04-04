Efelyum’un takip sistemi arazi tipi GES verimini artırıyor

Güneş DOĞDU SOYLU

Gaziantep Teknopark’ta 2018 yılında kurulan firmalarının enerji başta olmak üzere medikal ve sanayi sektörlerinde kullanılan yüksek teknolojili elektronik ürünler tasarlayıp ürettiğini anlatan Yusufoğlu, bugün itibarıyla 20 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Güneş panellerinden elektrik üretimini etkileyen iki önemli unsura dikkat çeken Murat Hakan Yusufoğlu, “Bunların ilki panellerdeki elektrik üreten güneş hücrelerinin sıcaklığı ve ikincisi güneş hücresi üzerine düşen ışığın şiddetidir.

Güneş panelinin çalıştığı ortamın sıcaklığını kontrol etmek pek mümkün olmadığı için sıcaklık konusunda yapılabilecekler sınırlıdır. Ancak panelin güneşe göre açısı kontrol edilebildiği için üretim miktarını artırmak mümkün” değerlendirmesini yaptı.

“Verimi artıracak ürünlerin teknik özellikleri önemli”

Güneşin açısını yakalayarak, verimi artırabilmek için panellerin gün içinde güneşin hareketini takip edecek şekilde tek eksende, yani sadece doğu-batı yönünde döndürülebileceği gibi çift eksende, yani hem doğu-batı ekseninde hem de kuzey-güney ekseninde döndürülebileceğini sözlerine ekleyen Yusufoğlu, şöyle devam etti: “Tek eksen sistemlerden yıllık yüzde 25’e varan fazla üretim yapılırken çift eksen sistemlerde bu oran santral konumuna göre yüzde 60’lara kadar çıkabiliyor. Biz ‘SunDancer’ kullanımıyla yapılacak yatırımın geri dönüş süresi kısaltıyoruz. Çünkü yüzde 22’ye varan oranda verimlilik artışı sağladık.”

Tek eksenli güneş takip sistemlerinde yapılacak yatırımdan azami fayda sağlamak için seçilecek ürünün teknik özelliklerine dikkat edilmesinin önemine işaret eden Yusufoğlu, şunları kaydetti: “Seçilecek sistemin karmaşıklığı, rüzgar dayanımı, sistemin güneş pozisyonunu elde etme yöntemi, uzaktan izleme ve kontrol özelliği, saha içindeki sehpalar arasında haberleşmenin nasıl yapıldığı, kullanılan motorun özelliği, sistemin periyodik bakım ihtiyacı olup olmaması, bakım ve tamir işlemlerinin ne hızda yapılabildiği ve üreticinin vereceği garanti konuları özellikle dikkat edilmesi gereken noktalardır. Bu noktalarda üreticinin teknik analizlerle ve hesaplamalarla destekleyeceği bilgilendirmeler yatırım kararını vermek için önemli.”