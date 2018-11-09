Ege Vitrifiye'den İzmir'e 40 milyon liralık yatırım

09 Kasım 2018

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki fabrikanın açılışına, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Vitrifiye Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Polat, İbrahim Polat Holding Üst Yöneticisi Baran Demir ve fabrika çalışanları katıldı.

Ege Vitrifiye profesyonel ekibinin 5 ay gibi kısa bir sürede devreye aldığı yatırım, dünyanın vitrifiye üretiminde ulaştığı en modern teknolojiden oluşuyor. Firma yeni robot destekli üretim makinaları sayesinde elde edeceği yüzey kalitesi yüksek, homojen ürünleri ağırlıklı ihracat pazarları için üretmeyi hedefliyor. Fabrikada yılda 150 bin klozet üretilecek.

Ege Vitrifiye’nin toplam üretim kapasitesi 1.4 milyon adet/yıl. Vitrifiye üretiminin yüzde 85’i yüksek basınçlı döküm, yüzde 15’i ise klasik yöntemlerle yapılıyor. Şirkette 480 kadrolu işçi çalışırken, üretimin yüzde 68’i ihraç ediliyor.

Ege Vitrifiye, yerli üretim katkı payı yüzde 83 ile yerli üretim katkı endeksinde üst sıralarda yer alıyor. Şirketin ürettiği ürünler birçok uluslarası tasarım ödülü sahibi.

Son yıllarda hem iç piyasada hem de ihracatta atağa kalkan ve orta-üst segmentte büyüyen Ege Vitrifiye, Türkiye içinde 120 satış noktasına, ihracatta ise 72 farklı ülkede 110 müşteriye seramik sağlık gereçleri sağlıyor. Marka yüksek kalitede üretilen katma değerli ürünleriyle Türk markasını tüm dünyada temsil ediyor.