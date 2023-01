Ege Yapı, 7 milyar TL yatırımla 7 yeni projeye start verecek

Gayrimenkul sektörünün etkin oyuncuları arasında yer alan Ege Yapı, 2023 yılına yeniliklerle başladı. İki yılda 7 proje için toplam 7 milyar lira yatırım hedefleyen şirket, logo değişimi, yeni kurduğu teknoloji şirketi ve Atölye Hane çalışmalarıyla sektörde ses getirmek istiyor. Şirket, bu yıl 250 yeni istihdam da yaratacak. Ege Yapı, The Superior Living projesiyle paylaşım ekonomisini de gayrimenkule taşıyor.

2023 yılı hedefleri, yeni projeler ve yatırımlarını değerlendiren Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, , iki yıl içinde 7 yeni projeyi hayata geçireceklerini ve 7 milyar lira değerinde yatırıma başlayacaklarını açıkladı. Kabadayı, yeni başlayacakları 7 projede 990 konut ve 3 otel bulunacağını söyledi.

Urla 2025'te teslim edilecek

İnanç Kabadayı; halen devam eden ModernYaka, Cer Loft, Kekliktepe projelerine ilave olarak 7 yeni proje için çalışmalara başladıklarını aktardı. Kabadayı, İstanbul’da Çekmeköy, Hasköy, Şile ve Bahçeşehir, İzmir’de ise Alsancak, Dikili ve Urla projeleri için yatırıma başlayacaklarını belirtti. Kabadayı, “Geçen yıl da 7 proje demiştik. Bugün masamızda 11 adet proje var. Bunların üçüne başladık. Modern Yaka 18 ayda teslim edilecek. Diğer proje Urla’da, bunun da imalatına başladık. Mart 2025’te teslim edeceğiz. Ayrıca İzmir'de 4 proje için de arsalar alındı, plan proje devam ediyor” bilgisini verdi.

3 otel projesi gündeme alındı

Diğer bir projenin Beyoğlu Hasköy olduğunu ileten Kabadayı, bu projenin konut ve otelden oluştuğunu söyledi. 2024 yılına doğru planladıkları İzmir Dikili projesinin 100 dönümlük arazi üzerinde turizm tesisi konseptinde olacağını duyuran Kabadayı, yine 100 bin metrekare arazide kuracakları Şile projesinin de otel ve villalardan oluşacağını açıkladı. Paylaşım ekonomisinin, neredeyse her sektörün gündemi haline gelmeye başladığını ifade eden İnanç Kabadayı, paylaşım ekonomisini destekleyen gayrimenkul projeleri The Superior Living hakkında şunları söyledi: “Ege Yapı olarak, değişen ve gelişen şehir ve iş hayatının ihtiyaçlarına uyumlu projeler geliştirmeye azami özen gösteriyoruz. Hem yatırımcısına zahmetsiz bir yatırım dönüşü sağlayan hem de konaklayanlar için ev konforunda otel hizmeti sunan markamız The Superior Living, işte bu motivasyonla ortaya çıktı. Bu yıl içinde de Kağıthane’de iki lokasyonda daha The Superior Living markası ile hizmet vereceğiz. 3 lokasyonda 400 ünitelik mobilyalı apartman dairesi işleteceğiz.”

“10 milyon lira sınırı talebi sınırlıyor”

Yeni Evim kampanyasıyla gayrimenkul sektörünün 2023’e hareketli başladığını söyleyen İnanç Kabadayı, “2022 yaklaşık 1.5 milyon adetlik konut satışıyla kapatıldı. Tüm olumsuzluklara rağmen satışlar artarak devam ediyor. Türkiye’de konuta ihtiyaç her zaman olacak” dedi. Kabadayı, bu yıl Yeni Evim kampanyasının katkısıyla 1.6 milyon adetlik satış beklediğini kaydetti. Kampanyanın sektöre ivme kattığını ifade eden Kabadayı, şöyle devam etti: “Konuta ihtiyaç var, gelecek 5 yılda da konuta ihtiyaç sürecek. Erişilebilirlik noktasında vatandaşın buna ulaşması ve 10 milyon lira limitinin kaldırılması, gayrimenkul sertifikası gibi farklı enstrümanlarla büyümemiz lazım.” Kabadayı, Ege Yapı olarak Yeni Evim kampanyasında 160 konutla yer aldıklarını belirtti.

“400 bin dolar sınırı satışı frenledi”

Sıfır konut satışlarının toplam içerisindeki payının 2022’de yüzde 20’lerde gerçekleştiğini anımsatan Kabadayı, sektörün sağlıklı büyümesi için bu rakamın yüzde 50’lere çıkması gerektiğini, kampanyaların bu oranı bu yıl artıracağını söyledi. Vatandaşlık hakkı kazanmak için alt sınırın 400 bin dolara çıkması sonrası yabancıya konut satışlarındaki artış ivmesinin durduğunu ifade eden Kabadayı, geçen yıl özellikle Ruslar’ın konut satışlarını artırdığını ancak onların ev için ödediği ortalama rakamların 150 bin dolarlarda olduğunu söyledi.

Teknoloji şirketinde 2 startup’la işbirliği

Ege Yapı olarak yeni bir teknoloji firması kurduklarını açıklayan İnanç Kabadayı, iki startup firmasıyla anlaşma yaptıklarını kaydetti. Kabadayı, anlaşmanın birinin konutun paylaşımı, diğerinin ise konutun hızlı yapımı alanında olduğunu belirtti. BU konuda önümüzdeki haftalarda açıklama yapacaklarını da duyurdu.