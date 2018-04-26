Eğlence sistemleri için imzalar atıldı

26 Nisan 2018

HAVELSAN ve Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ arasında "Kabin İçi Eğlence Sistemleri ve İnternet Hizmeti" konusunda faaliyet göstermek amacıyla ortak girişim şirketi kurulmasına yönelik imzalar atıldı.

Söz konusu protokol, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da imzalandı.

THY Teknik AŞ Genel Müdürü Ahmet Karaman, burada yaptığı konuşmada, THY'nin 2020'den sonra alacağı uçakların çoğunda bu sistemin kullanılacağını belirterek, şirketin yurt dışı açılımları için de Eurasia Airshow'da görüşmeler yürüttüklerini söyledi.

THY'nin 40'tan fazla uçağında bu sistemin kullanıldığını ifade eden Karaman, sistemin yazılımında HAVELSAN'ın, donanımında ise THY Teknik AŞ'nin görev aldığını böylelikle ortak bir ürün çıkardıklarını bildirdi.

Karaman, bu projeyi THY'nin bir şirketi oldukları için değil, piyasa devlerinden biri oldukları için aldıklarına dikkati çekerek, "Hem fiyat hem kalite anlamında dünyada bu hizmeti veren sayılı şirket var." ifadesini kullandı.

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da bugüne kadar söz konusu sistem için HAVELSAN ve THY Teknik AŞ'nin kendi ticari kimlikleriyle çalışmalarını yürüttüğünü belirterek, bundan sonra yeni kurulan şirketin sadece havacılıkta değil demiryolları ve karayollarında da önemli bir pazar potansiyeline sahip olacağını söyledi.

Atalay, teknik olarak piyasayı domine edenlerden daha iyi bir çözüm sunduklarını vurguladı.

Kaynak: AA