Eksim Enerji, iki RES’te 150 megavat kapasite artışı yapacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Eksim Holding'in yüzde 100 yenilenebilir enerji şirketi Eksim Enerji, Geyve ve Silivri rüzgar santrallerinde kapasite artışı amacıyla 22 adet türbin tedariki için Alman türbin üreticisi Nordex ile anlaşma sağladı.

Anlaşma 10 senelik türbin bakım ve onarım hizmeti olan 'Premium Service' hizmetini de kapsıyor. Anlaşma kapsamında Sakarya'da bulunan 50 megavat kurulu güce sahip Geyve RES'in kapasitesi 98 megavat, İstanbul'da bulunan 63 megavat kurulu güce sahip Silivri RES'in kapasitesi ise 52 megavat artırılacak. Kapasite artışı için Geyve RES'de 14 adet, Silivri RES'de ise 8 adet N163/6.X model türbin kullanılacak. Nordex'in Türkiye'deki ilk ısıtmalı kanatlarına sahip türbinlerinin kullanılacağı Geyve RES'de kapasite artışı 2023 yılında, Silivri RES'de ise 2024 yılında devreye alınacak.

“Yurt içinde 925 megavat rüzgâr kapasitesine ulaşacağız”

Eksim Enerji Genel Müdürü Sabahattin Er, yenilenebilir enerji üretiminde rüzgar ve güneş enerjisi odaklı olarak büyümeye devam edeceklerini ifade etti. Gelecek dönemde diğer rüzgar santral sahalarında kapasite tahsisi sağlanan yaklaşık 50 megavat projenin hayata geçeceğini kaydeden Er, “Eksim Enerji olarak YEKA RES-3 yarışmalarından kazandığımız 260 megavat kapasitemizi de en hızlı şekilde devreye almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mevcut portföyümüz tamamlandığında yurt içinde yaklaşık 925 megavat rüzgar kapasitesine ulaşmış olacağız. Bunun dışında Türkiye’de ve yurt dışında yeni projeler geliştirilmesiyle ilgili araştırmalarımız da devam ediyor” değerlendirmesinde bulundu. Nordex Satış Direktörü (CSO) Patxi Landa ise, “Nordex, yıllardır Eksim ile yakın iş birliği içinde çalışıyor ve rüzgar santralleri için yine bizim teknolojimizi tercih etmeleri, uzun süredir devam eden ortaklığımıza duydukları güvenin devam ettiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.