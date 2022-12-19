Eksun Gıda halka arz için ilk adımı attı!

Şirket açıklamasına göre, sermayesinin tamamı Eksim Yatırım Holding AŞ'ye ait olan Eksun Gıda, paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

SPK'nın onayına sunulan izahname, aracı kurum olarak yetkilendirilen Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin internet sitesi www.ykyatirim.com.tr'de ve Eksun Gıda'nın internet sitesi www.eksun.com.tr'de yayımlandı.

Yüzde 23,14'ü halka arz edilecek

Yapı Kredi Yatırım'ın liderliğinde yürütülen ve tamamı sermaye artışı şeklinde gerçekleştirilecek halka arzda, şirket paylarının yüzde 23,14'ünün halka arz edilmesi planlanıyor.

Sinangil markasını da bünyesinde barındırıyor

1996'dan beri sektörde faaliyetlerini sürdüren şirket, Türkiye'de paketli un sektörünün bilinen markalarından biri olan "Sinangil" markasına sahip olması ile tanınıyor.

Üretimini, ikisi Tekirdağ'da, biri Konya'da olmak üzere üç ayrı fabrikada gerçekleştiren ve yaklaşık 96 bin metrekare açık ve kapalı alana sahip Eksun Gıda, Nielsen Perakende Araştırma Raporu'na göre, eylül ayı itibarıyla toplam perakende un pazarında yüzde 9,7 hasılat payına sahip bulunuyor.

Market markaları hariç tutulduğunda toplam cirosu ile pazar lideri konumunda bulunan Eksun Gıda, yılda 600 bin tonluk üretim kapasitesine sahip.

30'dan fazla ülkeye ihracat

Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye, farklı ürün kategorilerinde un ihracatı gerçekleştiren şirket, rakiplerinden 200'ü aşkın ürün çeşidi, ulusal ve uluslararası çapta verdiği satış sonrası desteği ile ayrışıyor.

2020'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onay alınarak kurulan AR-GE merkezinde glutensiz un, glutensiz ekmek, unlu mamuller, yeni un çeşitlendirmeleri ve buğday paçallarının en uygun karışımlarıyla yüksek kalitede unların elde edilmesi gibi projeler yürüten Eksun Gıda, böylece hızla değişen tüketici alışkanlıklarına da zaman geçirmeden ayak uyduruyor.

Net karı 202 milyon TL'ye ulaştı

2022'nin ilk 9 ayında toplam cirosu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 187 artışla 2,8 milyar TL'nin üzerine çıkan ve net karı 202 milyon TL'ye ulaşan Eksun Gıda'nın, 2021'in ilk 9 ayında yüzde 12,0 olan FAVÖK marjı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 15,5'e yükseldi.