El makinesi ile başladı 25’i aşkın ülkeye ihracat yapıyor

30 Ekim 2018

Berrin SESLİ

GAZİANTEP - Yeni pazar araştırmalarının sürdüğünü bildiren Camel Teksil Yönetim Kurulu Üyesi Murat Aydıner, “25’in üzerinde ülkeye ürün gönderiyoruz. Yüzde yüz yurtdışı çalışıyoruz. Yaklaşık beş yıldan beri Suudi Arabistan kraliyetiyle çalışıyoruz. Bayan şalı, eldiven, atkı, bereyi takım halinde veriyoruz. Suudi Arabistan ağırlıklı olmak üzere namaz takkesi üretiyoruz. Hindistan dünya pazarına ürün satan bir ülke olmasına rağmen bizim pazarımızın yüzde 45‘ini oluşturuyor. Afrika bölgelerinin örf ve adetlerine göre kullandıkları başlık modellerine de üretimini gerçekleştiriyoruz. 2012 yılında ilk Nijerya ya gittiğimde devlet büyükleriyle tanışıp güzel siparişler aldık ve güzel bir ihracat gerçekleştirdik” dedi.

Camel Tekstil trikoyu Gaziantep’ te ilk yapan firma olduklarının bilgisini aktaran Aydıner, “El makinesi ile ilk iş yaşamına dedem başladı. Müşteri potansiyeli oluşturduktan sonra İstanbul halkalı tarafında iplik ve iplik boyama fabrikası kuruyorlar. Babam Şaban Aydıner on altı yaşlarında biriktirdiği harçlığıyla bir el makinası alarak yaptığı işleri pazarlamaya, satmaya çalışırken bir makinanın yeterli gelmemesi üzerine bir el makinası daha alıyor. Askerden geldikten sonra el makinelerini da satarak 1973 yılında jakar adı verilen elektrikli mekanik makinalarla çalışmaya başlıyor. 1975 yılında Camel Tekstil ‘i kuruyor. İsmin Camel Tekstil olmasının sebebi ise Suudi Arabistan da daha aktif bir pazarımızın olmasıdır. Gaziantep ‘e 1990 yılında triko üzerine ilk elektronik makineyi de getirmiştir. Bir Stoll, birde Shima olmak üzere iki makineyle başlayıp Shima ile 1991‘de örgü üzerine talepler doğrultusunda, istek ürünler ile ihracat serüvenimiz başlıyor” diye konuştu.

Toplam 7 bin metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştirdiklerinin bilgisini veren Murat Aydıner sözlerine şöyle devam etti; Yaz aylarında 120 kişiye, onuncu ay itibariyle 300 kişiye istihdam sağlıyoruz. Sektör sorunları ürünlerimizin hammaddesi iplik, iplik alırken yüksek fiyat ve uzun vade farkıdır. Çözüm ise Türk lirası ile alan Türk lirası ile dolar ile alan dolar ile alışveriş yaparsa sektör açısından olumlu olacağı düşüncesindeyim.