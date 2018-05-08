Elektrik kesintilerini azaltmak için iş birliği

08 Mayıs 2018

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Enerjisa iş birliğiyle elektrik kesintilerini azaltmayı hedefleyen "Entegre Bakım Yönetimi Projesi" hayata geçirilecek.

Enerjisa’dan yapılan açıklamada, Türkiye’de ilk defa uygulanacak projeyle, hızla büyüyen elektrik şebekesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve müşterilerin memnuniyetinin arttırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

"Entegre Bakım Yönetimi Projesi" çerçevesinde, şebeke arızalarının önlenmesi için elektrik kesintisi gerektiren bakım faaliyetlerinin TEİAŞ ve Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nce birlikte planlanacağı belirtilen açıklamada, bu sayede iki kurumun yatırım ve altyapı iyileştirme çalışmaları sebebiyle oluşan kesinti sayılarının aynı planlama sayesinde azaltılacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEİAŞ Genel Müdürü Abdullah Atalay , "Entegre Bakım Yönetimi çerçevesinde Enerjisa Dağıtım Şirketleriyle yapmış olduğumuz iş birliğini model olarak geliştirip diğer dağıtım şirketleriyle de koordine ederek, müşterilerin kesintilerden en az oranda etkilenmeleri için bakım faaliyetlerini daha planlı hale getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü Murat Pınar da kamu ve özel sektör iş birliğiyle gerçekleştirilecek proje sayesinde, planlı kesintilerden kaynaklı yaşanan toplam kesinti süresini yüzde 25 azaltmayı hedeflediklerini belirterek, "Buradan elde edeceğimiz başarılı sonuçların diğer elektrik dağıtım bölgelerine de örnek olarak uygulamaya alınacağına inanıyoruz. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin faaliyet gösterdiği Ankara’da gerçekleştireceğimiz pilot uygulamadan sonra, diğer Enerjisa Dağıtım Şirketleri Ayedaş ve Toroslar EDAŞ’ta da bu projeyi uygulamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara’da pilot uygulama olarak başlatılacak projenin, daha sonra Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kaynak: AA