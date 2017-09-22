Elvan Gıda 'adaşını' aldı, içecek rekabetine girdi

22 Eylül 2017

İmam GÜNEŞ

48 yıllık gazoz markası ‘Elvan’ geri dönüyor. Elvan Gıda, isim hakkı Has Ailesi'ne ait olan Elvan Gazoz'u bünyesine kattı. CNR Food İstanbul, CNR Ambalaj İstanbul ve Ev Dışı Tüketim Ürünleri ve Tedarikçileri fuarında yeni tasarımıyla tüketicilere tanıtılan Elvan Gazoz, uzun bir aradan sonra tekrar üretilmeye başlandı. Üretimle beraber, Elvan Gıda'da içecek sektörüne giriş yapmış oldu.

Geçtiğimiz yıllarda "Elvan Gazoz’u almak, üretmek istiyoruz. Böylece içecek tarafına da girmiş olacağız” diye açıklamalarda bulunan Elvan Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, bu hedefini gerçekleştirmiş oldu.

Özellikle internette kullanıcıların oluşturduğu sözlüklerde 'Elvan gazoz yeniden üretilsin' talebi bulunuyor. Elvan Gazoz'un yeniden üretimine geçmesinde tüketicilerin yoğun talebi de etkili oldu.

Bahçelievler'deki fabrikayı Ali Ağaoğlu satın almıştı

İstanbul'un en ünlü gazoz markası haline gelen Elvan, Has Ailesi'nin Coca-Cola ile yol ayrılığı yaşamasından sonra raflardan kayboldu. Has Ailesi’nin sahibi olduğu İmsa Meşrubat’ın Bahçelievler’deki 86 bin metrekare arazisini 100 milyon dolara Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Ağaoğlu İnşaat satın almıştı.

Gazoz üretimine 1969'da başladı

Has Ailesi'ne ait İMSA (İstanbul Meşrubat Sanayi AŞ.) şirketinin en önemli markalarından olan Elvan Gazoz, 1969 yılında Elvan portakal aromalı ve sade gazoz içeceği imalatına başladı. İMSA çalışmalarına, dünya devi olan bir kola markasının, klasik boy şişeleme hattı ile başlamıştı.

Elvan gazozlarının üretim tesisi, hükümet desteği ile narenciye ürünlerini ihraç etmek amacıyla, yurtdışındaki ilk Türk içeceği olarak, 1969 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da fabrika kurdu. Londra fabrikasında üretilen Elvan ve meyve suları, İngiltere, Afrika ve uzak doğu Asya ülkelerine pazarlanıyordu. Elvan gazozları bir içecek markası olarak 1989 yılında tescil ettirilmişti.