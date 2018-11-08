“Emeğin cinsiyeti olmaz” mesajı konuşan trafoda

08 Kasım 2018

BURSA - Limak Enerji bünyesinde faaliyet gösteren ve 3.1 milyon aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) sosyal sorumluluk projeleriyle de toplumu bilinçlendirme çalışmalarına katkı sunuyor. UEDAŞ, bu doğrultuda toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın emeğine dikkat çekmek için gerçekleştirdiği uygulamalarına bir yenisini daha ekledi.

Şirket “Trafolar Konuşuyor” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Bursa Beşevler’de bulunan bir trafoya, “Emeğin Cinsiyeti Olmaz” mesajını grafiti sanatçılarına uygulatarak görsel olarak da dikkati çeken bir işe imza attı. Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) destekleriyle gerçekleşen proje ile iş hayatında ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliğinin önemine değinildi. BUİKAD Başkanı İpek Yalçın, BUİKAD Yönetim Kurulu Üyeleri ve Limak Enerji Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce uygulamanın yapıldığı bölgeyi ziyaret ederek incelemede bulundu.

Geçtiğimiz günlerde, BUİKAD’ın destekleri ile Bursa’nın Nilüfer ilçesinde yer alan bir trafoya, "Kadın Güçlenirse Türkiye Güçlenir" mesajını yazdıran UEDAŞ, kadının çalışma ve toplumsal hayattaki önemini vurgulamıştı. “Trafolar Konuşuyor” sosyal sorumluluk projesi kapsamında, “Engel Sen Olma”, “Emniyet Kemeri Hayata Bağlar”, “Risk Alma Önlem Al” ,“Kadına şiddete, dur de” bilgilendirme yazıları trafolara grafiti şeklinde yazıldı. UEDAŞ’ın hizmet bölgesi olan Bursa, Yalova, Çanakkale ve Balıkesir’de belirlenen 30 trafo proje kapsamına dâhil edildi. Geçtiğimiz yıl başlanan projenin çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destekleriyle ulusal çapta yaygınlaşması hedeflenirken, atıl durumdaki trafolar da değerlendiriliyor.