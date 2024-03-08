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Emlakjet’den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel eğitim

Kadın Gücünü Destekleyen sektörün öncü emlak listeleme platformu Emlakjet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Bursa'da 'Emlakjet Kampüs' adı altında yalnızca kadın gayrimenkul danışmanlarına özel iletişim, ikna, dijital pazarlama ve portföy geliştirme konularından oluşan bir eğitim verdi.

Haber Merkezi
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Kadın Gücünü Destekleyen sektörün öncü emlak listeleme platformu Emlakjet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak Bursa'da 'Emlakjet Kampüs' adı altında yalnızca kadın gayrimenkul danışmanlarına özel iletişim, ikna, dijital pazarlama ve portföy geliştirme konularından oluşan bir eğitim verdi.