Empero, 800 milyon TL'lik fabrika ile ithalatı önleyecek

Bu zamana kadar gerçekleştirdikleri katma değerli ürün üretimi ile yıllık 15 milyon dolarlık ithalatın önüne geçtiklerini söyleyen Empero Group Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Topuz, “Yeni fabrikamızla da yılda 15 - 20 milyon dolarlık ithalatı engelleyeceğiz ve ürettiğimiz ürünleri ihraç edeceğiz. İstihdam edilen kişi sayısını da 650’den bine çıkaracağız” dedi.

Hedef: ithalatın önüne geçmek

Endüstriyel mutfak sektöründe paslanmaz çelikten oluşan ürünlerin imalatını yaptıklarını söyleyen Topuz, Konya Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılacak yeni fabrikanın 80 bin metrekare alana kurulacağını ifade etti. Pişirme ekipmanlarından soğutma ürünlerine kadar üretimi zor olan, ithal edilen ürünleri yeni fabrikada üreteceklerinin altını çizen Topuz, “Özellikle üretimi zor olan ürünleri seçiyoruz.

Katma değerli ürünlerle ülkemize katkı sağlayacağız. Hedefimiz ithal edilen ürünleri üreterek ülkemizin cari açığının düşürülmesine katkı sağlamak. Bu zamana kadarki üretimimizle yıllık 15 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olduğumuzu söyleyebilirim. Yeni fabrika yatırımıyla bu miktarı daha da artıracağız. Yeni fabrika ile 15-20 milyon dolarlık daha ithalatın önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

Topuz, sektörde 40’ıncı yıllarını kutladıklarını belirterek şunları söyledi: “Geçen yıl 65 milyon dolarlık ciro elde ettiklerini ve cironun yüzde 75’i ihracattan geldiğinin altını çizdi. Ağırlıklı olarak Avrupa’ya ürün gönderdiklerini dile getiren Topuz, “Yaklaşık 90 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu yıl ABD’de mağazamızı açtık. İstanbul’da Avrupa’nın en büyük mağazasını devreye aldık."