Emsan, ürün çeşitliliği ile değer yaratmayı sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1970’lerin başında Denizli’de bir emaye atölyesi olarak kurulan ve 1980’lerin başında çelik tencere üretimi ile adını tüm Türkiye’ye duyuran Emsan, mutfaktan sofralara geniş bir yelpazede sunduğu ürünlerini yeni nesillerin ihtiyaçları ve tercihleri doğrultusunda çeşitlendirerek yemek kültürüne değer katmayı sürdürüyor. Mağazacılık, ihracat, e-ticaret yatırımlarıyla 2022'yi yüzde 100’ün üzerinde büyüme ile kapatan Emsan, franchise sistemini yaygınlaştırarak bayi sayısını bir yıl içinde 100’e ulaştırmayı da hedefliyor. Şirket, 50’nci kuruluş yılında 50 alışveriş merkezi mağazası ile de tüketicilere daha da yakın olmayı planlıyor.

“İhracatımızı bir önceki yıla göre yüzde 115 artırdık”

Hakan Zihnioğlu, Türkiye'de 600 noktada ürünleri tüketicilerle buluşturduklarını dile getirerek, Asya, Avrupa ve Afrika’da da 6 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti. Bir önceki yıla göre ihracatlarını yüzde 115 artırdıklarını ifade eden Zihnioğlu, ihracat odaklı büyümenin stratejilerinde önemli bir rol oynadığının altını çizdi. 2023'te ihracat yaptıkları pazarlarda aldıkları payı daha da büyütmek istediklerini vurgulayan Zihnioğlu, “Ürün çeşitliliğimizi artırmak üzerine çalışmalarımız devam ediyor. İhracat yaptığımız ülkelerin kültürlerine uygun ürünlerle pazarda tutuma çalışmalarımız markalama ekibimiz tarafından titizlikle yürütülüyor” değerlendirmesinde bulundu. Yenilikçi ürünlerle mutfaklara konfor kattıklarını dile getiren Zihnioğlu, mutfak ve sofralar için sundukları katma değerli ürün gamını genişletmeye odaklandıklarını ve 2022 yılında ürün portföylerini genişlettiklerini ifade etti.