Enspire, yenilenebilir enerji projeleri ile çevreci çözümler sunuyor

Teknolojik ilerlemeler ve dünya üzerindeki hızlı nüfus artışı, enerji tüketiminde çok büyük artışları beraberinde getirdi. Fosil yakıtların tüketilmesiyle ortaya çıkan karbon salımı, iklim ve ekolojik denge üzerinde büyük tahribatlara yol açıyor. Dünyanın geleceğine tehlike altına alan bu tahribatla birlikte sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemi her geçen gün biraz daha artıyor.

2020 yılında Entek Elektrik çatısı altında kurulan Enspire Kreatif Enerji Çözümleri, sıfır emisyon ve tamamen sürdürülebilir enerjiye geçiş politikasıyla karbonsuz ekonomi prensibiyle hareket ediyor. Temiz enerji kullanımını geniş bir tabana yayma hedefiyle yola çıkan Enspire, işletmelere yatırımsız tasarruf imkanı sağlayarak geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasına destek oluyor.

“Sürdürülebilir ve karbonsuz enerji üretimini benimsiyoruz”

Enspire olarak enerji verimliliğini ve sürdürülebilir enerjiyi odak noktası olarak belirlediklerini söyleyen Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, “Dünya, yüksek maliyetli, güvenli olmayan, kirletici, değişken fiyatlı fosil yakıtlara olan bağımlılığımızdan kaynaklanan eş zamanlı bir enflasyon krizi ve iklim kriziyle karşı karşıya. Biz, tamamen sürdürülebilir ve karbonsuz enerji üretim modelini benimseyerek daha temiz bir dünya için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme gayreti içerisindeyiz. Temiz enerji için Türkiye’de öncüsü olduğumuz bu sorumluluk bilincinin enerji sektöründe yer alan bütün şirketler tarafından ortaya koyulması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

“Enerjinin verimli kullanımı da, yenilenebilir enerji kadar önemli”

Enerji verimliliğinin yenilenebilir enerji kadar önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Kaya, “Enerjiyi verimli kullandığımızda kalıcı ve büyük değişimler sağlayarak gerçekten karbonsuz bir ekonomiye ulaşmayı mümkün kılabiliriz. Yatırımın finansmanını düşünmeden geleceğe daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasını ancak böyle sağlayabiliriz. Bugün üretim yapan her fabrikanın sadece enerji verimliliği ve yerinde enerji yatırımları yapması değil, bunu karbonsuz veya düşük karbonlu olarak yapması büyük önem taşıyor. Biz de var olan ve giderek artan emisyonu azaltmak yerine tamamen ortadan kaldırmaya yönelik projeler üretiyoruz” diye konuştu.