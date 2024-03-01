Erdemir'den (EREGL) BofA'nın hedef fiyatına itiraz

Bank of America'nın yayımladığı anazlide, halihazırda 45,9'dan işlem gören Erdemir'in hedef fiyatını 17 liraya düşürmüştü.

Yazılı açıklama yayınlayan Erdemir CFO'su Serdar Başoğlu, raporu hazırlayan analistin her toplantı için gönderilen davetlere rağmen son 2 yıldır hiçbir yatırımcı sunumuna, konferansa veya analist bilgilendirme toplantısına katılmadığını ifade etti.

Başoğlu, analistin raporun yazımı esnasında veya öncesinde şirketle iletişime geçmediği, herhangi bilgi talebi veya sorusunun bulunmadığını kaydetti.

Başoğlu şunları dile getirdi: "Şirketimiz ile görüşme gerçekleştirilmeden ve rapordaki yorumlar kapsamında hiçbir soru sormadan böyle bir analist raporu hazırlanması sektör standartlarının dışındadır. İlgili rapor; şirketimizin görüş ve beklentilerini kapsamamaktadır. Oldukça eksik ve tamamen yanlış varsayımlar üzerine kurulan hatalı bir model içermektedir. Şirketimiz ve sektör gerçeklerini anlamadan, kullanılan modele mesnet oluşturan temel varsayımların dahi yanlış olduğu raporda, şirketimiz ile ilgili tespitlere katılmıyoruz. Zaman kimin haklı çıktığını gösterecektir.



Türkiye’nin lider çelik üreticisi olan şirketimiz, 2023 yılında ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeni ile yaşadığı ciddi üretim ve satış kaybına rağmen çok kısa sürede tam kapasite üretim seviyelerine geri dönmüş ve bu yıl da tam kapasite üretim ve ürettiği her tonajı satışa döndürme hedefi ile çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir."

BofA Securities'ten henüz bir açıklama gelmezken, Erdemir yönetiminin konuyu yakından takip ettiği belirtildi.