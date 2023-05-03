Erdemir’den ilk çeyrekte 90 milyon TL net kâr

Erdemir, 2023 yılının birinci çeyreğinde 90 milyon TL net kâr elde etti.

Erdemir geçen yılın son çeyreğinde 3,175 milyar net dönem kârı elde ederken 2022 yılında net kâr 18,0 milyar TL olmuştu. Net kâr geçen yılın aynı çeyreğinde 5,6 milyar TL seviyesindeydi.

FAVÖK 456 milyon TL’lik beklentinin üzerinde 1.389 milyon TL olarak gerçekleşirken ilk çeyrekte toplam ciro da 24,7 milyar TL’lik beklentinin üzerinde 26,3 milyar TL oldu.

Erdemir dolar bazında, 2023 yılının ilk çeyreğinde 5 milyon dolar net dönem kârı elde etti.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde 405 milyon dolar, bir önceki çeyrekte ise 207 milyon dolar kâr elde etmişti. Böylece, şirketin 2022 yılının son çeyreğinde yüzde 11,7 olan net kâr marjı, bu çeyrekte 0,3 seviyesine geriledi. FAVÖK marjı ise son çeyrekteki yüzde 4,5’ten ilk çeyrekte yüzde 1,6’ya geriledi.