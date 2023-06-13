Erdemoğlu, 3,55 milyar TL’lik Sasa hissesi satacak

Erdemoğlu Holding, Sasa’nın çıkarılmış sermayesinin yaklaşık yüzde 1,1’ini temsil eden yaklaşık 56,7 milyon hisseye denk gelen yaklaşık 3,55 milyar TL’lik Sasa hisselerini satacak.

Satış “Türkiye dışında ikamet eden nitelikli kurumsal yatırımcılara” yapılacak.

Nihai şartlar, hemen başlayacak olan hızlandırılmış talep toplama süreciyle belirlenecek.

Erdemoğlu, işlem tamamlandığında Sasa’nın yaklaşık yüzde 60’ına sahip olmayı öngördüğünü açıkladı. Erdemoğlu şu anda şirkette doğrudan yaklaşık yüzde 61 ve dolaylı olarak yaklaşık yüzde 81,8 oranında paya sahip konumda.

Şirket satış gelirlerinin çoğunu Sasa tahvillerini satın almak için kullanmayı planlıyor. HSBC Bank işlemin tek küresel koordinatör ve talep toplayıcısı oldu. Erdemoğlu çoğunluk hissesini elinde tutacak ve Sasa’nın yönetim kontrolünü elinde tutacak.