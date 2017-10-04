Eskişehir'e 66 milyon dolarlık yatırım
Anadolu Cam, Eskişehir fabrikasına işletme sermayesi gereksinimi dahil toplam 66 milyon dolar bedelle yıllık 150 bin ton kapasiteli fırın yatırımı yapacak.
Anadolu Cam Sanayii AŞ, Eskişehir fabrikasında 66 milyon dolar bedelle fırın yatırımı yapacak.
Şirketten konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklamada, "Eskişehir Fabrikasında, toplam sabit yatırım tutarı 58 milyon USD olan 150.000 ton/yıl kapasiteli D Fırını yatırımının yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak yatırımın işletme sermayesi gereksinimi dahil toplam yatırım tutarı 66 milyon USD'dir." ifadelerine yer verildi.