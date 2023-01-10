Eti Alüminyum özel alümina üretecek

Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarıyla stratejik sektörler için üretim yaparak cari açığın azaltılmasını hedefleyen Eti Alüminyum, başta savunma sanayi olmak üzere stratejik sektörlerde kullanılan özel alümina üretimi için düğmeye bastı. Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, yüksek sıcaklığa dayanıklı, zırh hammaddesi olarak da kullanılan ve savunma sanayi başta olmak üzere onlarca farklı sektör için stratejik öneme sahip olan “özel alümina” üretimi için yatırım kararı aldıklarını açıkladı. Arkan, “2023’ün üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanan yatırımla bugüne kadar tamamı ithal edilen özel alümina ürünleri ilk kez Türkiye’de üretilecek” dedi.

Türkiye’de Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarıyla stratejik sektörler için üretim yaparak cari açığın azaltılmasına katkı verdiklerini dile getiren Arkan, şunları söyledi: “Yatırım kapsamında Konya Seydişehir’de bulunan alüminyum üretim tesisine eklenecek ‘Öğütülmüş Alümina Ünitesi’yle, ülkemizde tamamı ithal edilen özel alümina ilk kez Türkiye’de üretilmeye başlanacak. Yeni yatırımla birlikte yıllık 40 bin tonluk özel alümina üretim kapasitesine ulaşılmayı planlıyoruz.”

82 bin tonluk üretim

Eti Alüminyum’un Cengiz Holding tarafından 2005 yılında Özelleştirme İdaresi’nden alınmasının ardından 700 milyon doları aşan yatırım yapıldığına dikkat çeken Mehmet Arkan, “Eti Alüminyum’un yarım asırlık tecrübesine eklediğimiz teknoloji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla üretimimizi sürdürüyoruz. 82 bin tonluk alüminyum üretimiyle iç pazarın yüzde 10’unu karşılarken katma değeri yüksek yerli üretimle de her yıl 275 milyon dolarlık ithalatın önüne geçiyoruz” dedi.

25 bin tonluk pazar hacmi var

Tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen özel alüminada Türkiye pazarının 25 bin tonluk hacmi bulunduğunu aktaran Arkan, bu pazarın her yıl yüzde 5 büyüme potansiyeli olduğunu belirtti. Özel alümina üretiminin Türk savunma sanayi için bir devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Arkan, şöyle devam etti: “Bu önemli yatırımla ülkemizin özel alümina ihtiyacını karşılayıp dışa bağımlılığını azaltmakla kalmayacağız; aynı zamanda rekabetçi gücümüzü artırarak Türkiye’nin alüminyumda ihracat gücünü de yukarıya taşıyacağız.”