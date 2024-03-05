Eti Bakır’ın elektriği yeni GES’ten sağlanacak

Cengiz Holding, sanayide kullandığı elektriğin yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını odağına aldı. Eti Alüminyum’da hayata geçirdiği dört güneş enerji santrali (GES) sayesinde tesisin tüm elektriğini yenilenebilir enerjiden karşılamaya başlayan Cengiz Holding, bir diğer grup şirketi Eti Bakır için de benzer yolu izleyecek. Bu kapsamda yapılan Eti Bakır’ın Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri arazisindeki güneş enerji santrali tamamlanırken, elektrik üretimi için gün sayıyor.

711 milyon TL’lik yatırım

Cengiz Holding Enerji Grup Başkanı Ahmet Cengiz, enerji portföyünde yenilenebilir kaynaklı üretimin payını artırmaya devam edeceklerini belirterek, “Şirketimizin vizyonu doğrultusunda; mümkün olan en kısa dönemde sanayi tesislerimizin elektriğini tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlamak istiyoruz.

Bu kapsamda Eti Bakır için ilk güneş enerji santralimizin kurulumunu tamamladık. 52 MW kurulu güce sahip GES’in yılın ikinci yarısında faaliyete geçeceğini öngörüyoruz. 711 milyon TL’lik yatırımla kurulan santral, 210 bin hanenin tüketimine eşdeğer elektriği üretecek” dedi.

Türkiye’nin ilk hibrit enerji santrali

Cengiz Holding’in grup şirketi olan Cengiz Enerji’nin, hidroelektrik, rüzgâr, solar ve termik santrallerden oluşan portföyünün şu anda toplam 4.845 MW’lık kurulu güce sahip olduğunu söyleyen Cengiz, “Bunun %60’ını yenilenebilir kaynaklı enerji oluşturuyor.

Yenilenebilir enerjideki yatırımlarımızı bir adım ileriye taşıdık ve elektrik üretimini daha verimli hale getirmek için bu kaynakları çeşitlendirerek hibrit santrallere yöneldik. Türkiye’de ilk hibrit enerji santralini, Bingöl’deki Aşağı Kaleköy Barajı ve Hidroelektrik Santrali’ne ek[rk1] [rk2] lediğimiz GES’le biz geçekleştirdik.

Bu hibrit enerji santrali, Türkiye’de ilk olmasının yanı sıra Avrupa’nın en büyüğü olmasıyla da bizi gururlandırmaya devam ediyor. Yine bu kapsamda rüzgâr enerji santrallerimizin olduğu yerlerde bu kaynağı güneşle destekliyoruz; bunun da ilk örneğini Sinop’ta yaptık. Orta vadede yenilenebilir portföyümüze 1.020 MW kurulu güç ekleyerek bu alandaki toplam kurulu gücümüzü 3.875 MW’a, portföy içindeki payını da %70’e çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.



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