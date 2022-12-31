Etisan Holding kuruldu

Etisan, 1977 yılında kurulduğu günden bu yana, faaliyet gösterdiği alanlarda çözüm odaklı katma değer yaratan iş yapış biçimiyle, iş ortakları ve paydaşları nezdinde sektörün en itibarlı markalarından biri olarak biliniyor.

Etisan Holding A.Ş.’nin kuruluşuna ilişkin olarak bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün, yarım yüzyıla yakın bir süredir Etisan Proje, Bilgi ve Yazılım Teknolojileri A.Ş. Ödeme Sistemleri, mobil aplikasyonlar ve QR kod ile ödeme, Akıllı kart teknolojileri, Geçiş Kontrol Sistemleri, Güvenlik Sistemleri ve bütün bileşenlerin entegre bir çözüm olarak sunulduğu E-Kampüs uygulamalarıyla sektöre hizmet ettiklerini söyledi.

"Hedefimiz 3 milyon öğrenciyi güvenilir uygulamalarımızla günlük 500.000 işlem adedinde buluşturmak"

Özgün, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “45 yıldır ticari olarak, 25 yıldır sahip olduğumuz sektörel deneyimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süre içinde mutlak müşteri memnuniyeti hedefimiz olmuştur. Çözümlerimiz ile üst seviye kalite ve sürekli geliştirme anlayışımız, bizim sürdürülebilir değerimizdir. İş süreçlerimizde bu nedenle en gelişmiş teknoloji modellemelerini kullanırız. Örneğin en büyük iş alanlarımızdan biri olan e-kampüs ödeme sistemlerinde bankalarla iş birliği yaparak hem bankacılık sektörüne genç jenerasyon müşteri kazanımı sağlıyor hem de üniversite öğrencilerimize bulundukları güvenli çatı altında finansal okuryazarlığı anlaşmalı olduğumuz bankalar ile kazandırıyoruz. Bulut tabanlı sistemlerimiz ile Online bankacılık provizyon alt yapısını kullanıyor ve wab tabanlı raporlama platformları sunuyoruz. Yıllardır tek tuş ile Sayıştay’a rapor verebilecek kadar güvenilir ve kullanıcı dostu yüksek teknolojimizi müşterilerimiz ile buluşuruz. An itibarı ile 1 milyon öğrencinin güvenle kullandığı uygulamalarda günlük işlem hacminde 200.000 rakamlarına ulaştık. En kısa zaman içerisinde hedefimiz 3 milyon öğrenciyi güvenilir uygulamalarımızla günlük 500.000 işlem adedinde buluşturmaktır. Yetkin insan kaynaklarımız ve teknolojik alt yapımız böyle bir operasyon için son derece yeterlidir.”

Mert Özgün, gelinen noktada faaliyet gösterilen alanlardaki şirketleri Etisan Holding çatısı altında toplayarak kaynak verimliliğini, şirketlerin finansman gücünü ve pazar stratejilerinden doğacak sinerjiyi değerlendirmek amacıyla stratejik bir karar aldıklarının altını çizdi.