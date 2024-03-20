Europower 3 milyon dolarlık ihaleyi kazandı

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri (EUPWR), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) ihale hakkında bilgi verdi.

Buna göre Europower, Uludağ Elektrik Dağıtım'ın yatırım malzemeleri alımı ihalesinde en iyi teklifi vererek birinci oldu.

İhale baz bedelinin 2 milyon 920 bin dolar (94 milyon 549 bin 600 lira) olduğu açıklandı.