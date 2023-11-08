Eyüp Sabri Tuncer’den 42.5 milyon euroluk yatırım

Mehmet Hanifi Gülel

Eyüp Sabri Tuncer, Balıkesir’de 100 dönümlük arazi üzerinde 42.5 milyon euroluk yatırıma hazırlanıyor. Firma, hayata geçecek etil alkol tesisinde Türkiye’nin kolonya ihtiyacının 50 milyon litresini karşılayacak. İnegöl’den Ankara’ya göç eden dede Eyüp Sabri Tuncer’in Samanpazarı’nda ilk dükkanını 1923’te açmasıyla, 3 kuşak önce faaliyetlerine başlayan Eyüp Sabri Tuncer, bir süre sonra bu dükkânı Anafartalar Caddesi’ndeki bugün hâlâ açık olan yerine taşınıyor.

Öngörüsü ve vizyonuyla hep dikkat çeken Tuncer’in işlerini devralan Sabahattin Tuncer yurt dışı ile yaptığı yazışmalar ve araştırmalar sonucunda ilk yerli esansı üreterek, kolonyanın esansını elde ediyor. Böylece esansı ülkemizde üretilen ilk yerli kolonyayı piyasaya sunmuş oluyor.

74 ülkeye ihracat yapıyor

Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan hikayesi babadan oğula devam eden Eyüp Sabri Tuncer, 100. yılında Türkiye’nin koku markası olarak ailenin 3. kuşak temsilcisi Hasan Engin Tuncer tarafından yönetiliyor.

2023 yılında artık Türkiye'nin her bölgesine ulaşmış, kozmetikten kişisel bakıma 650'ye varan ürün çeşidi ile 74 ülkeye ihracat yapan bir şirket olarak yer aldıklarını kaydeden Hasan Engin Tuncer, ihracat yaptıkları ülkelerinin başında Rusya, ABD ile Avrupa ülkeleri geldiğini söyledi. Çin, Hong Kong, Singapur, Afrika ülkelerine de ihracat yaptıklarını ileten Tuncer, tüm ülkelere sadece Eyüp Sabri Tuncer markasıyla ürünler gittiğini, başka marka adı ile satılmadığını bildirdi.

Portföyünde 650 çeşit ürün bulunuyor

İkinci yüzyıla adım atan bir marka olduklarını ifade eden Tuncer, son dönemde insanlara, topluma ve çevreye faydalı ürünler ürettiklerini aktardı. Gelecek dönemde ihracatı artırmayı ve cirodaki paylarını yüzde 50'ye ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Tuncer, ‘’Balıkesir’de hayata geçecek etil alkol tesisinde Türkiye’nin kolonya ihtiyacının 50 milyon litresini karşılayacak.

Türkiye’nin yıllık etil alkol ihtiyacının 250 milyon litre’’ dedi. Köklü bir kolonya markası olarak bilinmelerinin ve pandemi de kolonya satışlarının artmasının markanın satış grafiğini yukarıya taşıdığını ifade eden Tuncer, ancak 100 yılda markalarının kişisel bakım ürünleriyle de ön plana çıkmaya devam ettiğini söyledi.

Kolonya satışlarının toplam satışları içinden yüzde 35 pay aldığına dikkat çeken Tuncer, ‘’Doğal içeriklerle hazırlanan sıvı sabun, diş macunu, peeling, el ve vücut losyonu, şampuan, ödüllü saç toniği, duş jelleri ve ev temizliği gibi 650'den fazla ürün üretiyoruz. Aynı zamanda sektörde ilk vegan sertifikasını alan marka olma özelliği taşıyoruz’’ şeklinde konuştu.

“Cumhuriyetimizle aynı yaştayız”

Kuşaklar boyunca süren bir marka değeri, vizyonları, kendilerine ailede öğretilenler ve tecrübeleri ile hareket ettiklerini kaydeden Tuncer, ‘’İlk mağaza açıldığında müşteri bulabilmek için dedem Eyüp Sabri Tuncer, katalog hazırlarmış.

Savaştan çıkılan bir dönemde böyle bir kataloğun hazırlanması, dede Tuncer'in ne kadar vizyoner bir kişiliğe sahip olduğunu gösteriyor. Başarı öykümüz kadar 100 yıldır kullanıcılarımıza güven inşa etmeye devam ediyoruz. Bizim için ürettiğimiz bir ürünü satmaktan daha fazlası, değerlerimiz…

100 yıllık marka olabilmek için bazı değerlere sahip olunması ve sahip çıkılması gerek. Bizim değerlerimiz paradan, menfaatlerden, şahsi hırslardan ve maddi beklentilerden farklı. Eyüp Sabri Tuncer her dönemde adil bir firma olmuştur; çalışanına, iş yaptığı ve yaptırdığı kişilere, ortaklarına karşı…

Eskiden sektörde en pahalı bizim kolonyalardı, şimdi fiyatı en uygun ve en kaliteli yine bizim kolonyalarımız. Eyüp Sabri Tuncer’in toplum nezdinde büyük bir itibarı var. Bu nedenle her dönemde, her zaman bize samimiyet lazım. Değerlerimiz lazım” ifadelerini kullandı. Bir önceki dönem Yüzyıllık Markalar Derneği’nin Başkanlığını yürüten Engin Tuncer, kasım ayında derneğin Sultanahmet’teki Hafızaevi Müzesi’nde markanın 100 yıllık hikayesinin sergisinin açılacağının da müjdesini verdi.

ŞİRKETTEN KISA KISA

-Portföyünde 650 adetten fazla ürün var

-42.5 milyon euroya yatırımla yıllık 45 bin litre alkol üretecek

-Bünyesinde 250 kişi çalıyor l 12 serili diş macunu geliştirdi

Girdiği pazarların yüzde 11’ine hakim

74 ülkeye ihracat yapıyor

Kolonya, satışların içinden yüzde 35 paya sahip

İki yıl içinde halka açılmayı planlıyor

Şirketin yüzde 6’sı ortaklıktan oluşuyor.