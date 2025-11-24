Fatsa’nın bentoniti 72 ülkeye ulaştı

Türkiye’nin doğal bentonit rezervleri küresel pazarda giderek daha fazla ilgi görürken, bu yükselişin merkezinde Ordu Fatsa’da faaliyet gösteren MCL Bentonite bulunuyor.

Bentonit madenini işleyerek kedi kumuna dönüştüren şirket, sürdürülebilir madencilik, çevreci üretim ve Ar-Ge yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden firma, bugün 72 ülkeye satış yaparak sektörün en güçlü ihracatçıları arasına girdi.

Hedef 48-50 milyon Euro ciro

MCL Bentonite Genel Müdürü Burak Felek, 2025 için 40 milyon Euro, 2026 için ise 48–50 milyon Euro ciro hedeflediklerini belirterek, “Türk bentonitini premium marka hâline getirerek küresel pazarda daha yüksek katma değer yaratmak istiyoruz” dedi. Ocak 2026’da tamamlanacak yeni tesisin eco ürün üretimine odaklanacağı aktarıldı.

Türk üretimi kedi kumu artık standart hâline geldi

İhracat Direktörü Cavit İlhan Durmuş ise Avrupa’da büyük market zincirlerinin raflarında Türk üretimi kedi kumunun artık standart hâline geldiğini vurguladı. Şirketin yeni hedefleri arasında ABD ve Avustralya pazarlarında marka bilinirliğini artırmak ve perakende ağlarını genişletmek bulunuyor.