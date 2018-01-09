Faydasıçok Holding 50.yılını kutladı

09 Ocak 2018

1968 yılında kurulan Hasçelik şirketi ile yarım asrı geride bırakan Faydasıçok Holding, 50.yılını The Pendik Green Park Hotel’de düzenlenen 50. Yıl Özel Daveti’nde Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Kokteyl ile başlayan etkinlik, açılış konuşmaları, Has4steel Dijital Dönüşüm Proje Lansmanı, 20. 15. ve 10. yılını dolduran personele kıdem plaketlerinin verilmesinin ardından sanatçı Altay'ın sahne aldığı gece canlı müzik ile devam etti.

"Birlikte Büyüdük, Birlikte Başardık" sloganıyla birlikteliğin önemini vurgulayarak tüm çalışanlara teşekkür eden Faydasıçok Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Naci Faydasıçok bundan sonra da hep birlikte yeni başarılara imza atacaklarını belirtti. "Bu senin hayalin…" sloganıyla başlattıkları Has4steel Dijital Dönüşüm Projesi’nin tüm çalışanlarının katılımıyla ivme kazandığını da ifade eden Adnan Naci Faydasıçok dijital dönüşümün tüm holding şirketlerinde hızlanacağının sinyalini verdi.