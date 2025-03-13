Fellow Enerji’nin topcon hücre ve wafer dilimleme tesisi faaliyete başlıyor
Gaziantep’te 100 milyon dolarlık yatırımla son nesil topcon hücre ve wafer dilimleme tesisi yatırımı yapan Fellow Enerji, nisan ayında deneme üretimine, mayıs ayında ise üretime başlayacak. Firmanın hayata geçirdiği bu yeni yatırımla üretim kapasitesi hem wafer dilimlemede hem de topcon hücrede yıllık 1.6 gw’a çıkacak.
Güneş DOĞDU SOYLU
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesi’nde 408. sırada yer alan Fellow Enerji’nin son nesil topcon hücre ve wafer dilimleme tesisi mayıs ayında üretime başlayacak. Şirket, yeni yatırımıyla beraber Türkiye’nin hücre üretiminde üçüncü firması olacak. Fellow Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Beler, yüzde 90 oranında ihracat pazarı ağırlıklı çalışan firmalarının hücre üretiminde ana pazarlarının zaten yoğun çalıştıkları Amerika olacağını aktardı.
Yeni yatırımları hakkında DÜNYA’ya konuşan Beler şunları söyledi; “Ülkemizde geçen yıl ağustos ayında yerli ve milli üretimi teşvik etmek ve güneş alanında dışa bağımlılığı azaltmak adına yeni bir mevzuat yayınladı. Mevzuata göre yeni güneş enerjisi santrali projelerinde yerli malzeme kullanımı şartı getirildi.
Bu karar ile biz de Kasım ayında hücre üretimi yatırımı kararı aldık. 100 milyon dolarlık maliyeti olan hücre yatırımımıza aralık ayında başladık. Yatırım Teşvik Belgemiz ise Ocak ayında onaylandı. Aldığımız 2 milyar liralık bu teşviği makine, teçhizat ihtiyacımız için kullanıyoruz. Topcon hücre ve wafer dilimle yatırımımız için Gaziantep tesisimizde 42 tane Çinli mühendis ve teknik personel çalışıyor. Ekibimizi daha da güçlendirmek için 30 Çinli uzmanı daha kadromuza katacağız.”
“İstihdamı 600 kişiye yükseltiyoruz”
Gaziantep’teki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesislerinde istihdamlarını beyaz yaka ağırlıklı olmak üzere 600’ün üzerine çıkaracaklarını söyleyen Beler, “Şu an tesisimizde 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Hücre üretimimiz ile ayrıca 400’ün üzerinde kişiye daha istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 600’ün üzerine çıkaracağız. Kimyasal bir tesis olacağımız için istihdam ağırlığımız beyaz yaka ağırlıklı olacak. Mavi yakanın yapacağı işleri daha çok robot teknolojisine yaptıracağız. Yüksek teknolojili bir yatırım gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.
“Türkiye’de güneşe yatırımlar 2026’da hızlanır”
Türkiye’de güneş enerjisi yatırımlarının 2026 yılının ikinci yarısından sonra hızlanacağını savunan Ahmet Beler, “Türkiye’deki ekonomik göstergeler yakın tarihte hemen düzelmez ama uygulanan programlar iyi gidiyor. Ülkemizin 10 yıllık güneş geçmişi var. 90 tane modül üreticisi var ülkemizde. Yalnız üretim yaparken yurt dışına bağlı kaldık ve çok büyük rakamlarda ithalat yapar duruma geldik. Dünyada global bir oyuncu olmamız için dışa bağımlılığı azaltmamız şart idi. Yenilenebilir enerji yatırımları konusunda devletimiz önemli bir adım attı ve dışa bağımlılığı azaltmayla ilgili önemli kararlar aldı. Türkiye’de ekonomik göstergelerin düzelmesi ve güneşe yönelik yatırımların hızlanmasının 2026 yılının ikinci yarısından sonra olacağını düşünüyorum” dedi.
“Hedef pazarımız Amerika”
Yeni yatırımları için hedef pazarlarının Amerika olacağına vurgu yapan Beler, “Yüzde 90 ihracat ağırlıklı çalışan bir firmayız. Yeni yatırımımızda ana pazarımız Amerika olacak. Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika pazarlarında da etkinliğimizi artıracağız.
Amerika’nın ana pazarımız olma nedeni Amerika’da bu konuda üretim yapılmaması ve çok önemli bir talebin oluşması. Amerika’nın önemli bir hücre ihtiyacı var. Ve biz özellikle bu ihtiyacı karşılamak için böyle bir yatırıma girdik. Amerika hücre üretimine başlamadan biz o pazarda iyi bir şekilde konumlanmaya çalışacağız. İç piyasanın Türkiye’nin güneş enerjisi yatırımları için bazı şartları getirmesi ve bizlerin bu yatırıma girmesi bizim Amerika pazarında elimizi güçlendirecek.
Amerika’nın şuan talep ettiği standartların çok üstünde bir üretim teknolojisi ile ileride Amerika’nın da şart koşacağı üretim modeline geçmiş bulunuyoruz. Türkiye’de güneş yatırımlarının 2026 yılının ikinci yarısında açılmasını öngördüğümüzden bu dönemi ağırlıklı Amerika pazarına odaklanarak geçireceğiz” ifadelerini kullandı.
“BloombergNEF Tier 1 Listesine giren ilk yerli PV panel üreticisiyiz”
Fellow Enerji, BloombergNEF tarafından hazırlanan 2025 1. çeyrek (Q1) Tier 1 PV Modül Üreticileri Listesi’nde yer aldı. Şirket Türkiye’nin ilk yerli Tier 1 güneş paneli üreticisi ünvanını elde etti. BloombergNEF Tier 1 kriterlerini karşılayan Fellow Enerji'nin, yıllık 3.000 MW’lik modül üretim kapasitesiyle listeye dahil olduğunu belirten Ahmet Beler, “2022 yılından bu yana Amerika pazarına fokuslandık.
Dolayısıyla ürünlerimiz Amerika’da kullanılmaya başlandı. Ürünlerimiz kullanıldı ve olumlu değerlendirmeler aldık. Amerika’da ürün kullanımı sonrası finans güvenirliliği ön plana çıkar. Bankalar bu ürünün sonucu güzel bu işe kredi verebiliriz dediği için bu listeye girdik. Bu listeye girebilmenin gururunu yaşamaktayız. 7 kişilik bir ekip Amerika’da sırf bu iş çalışıyor. Bunu devam ettirmek ve listede sürekli yer almak için çalışacağız” şeklinde konuştu.