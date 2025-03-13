Fellow Enerji’nin topcon hücre ve wafer dilimleme tesisi faaliyete başlıyor  

Güneş DOĞDU SOYLU

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıkla­nan 2023 yılı Türkiye’nin En Büyük 500 Sanayi Kuru­luşu Listesi’nde 408. sırada yer alan Fellow Enerji’nin son nesil topcon hücre ve wafer dilimleme tesisi mayıs ayın­da üretime başlayacak. Şir­ket, yeni yatırımıyla beraber Türkiye’nin hücre üretiminde üçüncü firması olacak. Fellow Enerji Yönetim Kurulu Baş­kanı Ahmet Beler, yüzde 90 oranında ihracat pazarı ağır­lıklı çalışan firmalarının hüc­re üretiminde ana pazarları­nın zaten yoğun çalıştıkları Amerika olacağını aktardı.

Yeni yatırımları hakkın­da DÜNYA’ya konuşan Beler şunları söyledi; “Ülkemizde geçen yıl ağustos ayında yerli ve milli üretimi teşvik etmek ve güneş alanında dışa bağım­lılığı azaltmak adına yeni bir mevzuat yayınladı. Mevzuata göre yeni güneş enerjisi sant­rali projelerinde yerli malze­me kullanımı şartı getirildi.

Bu karar ile biz de Kasım ayın­da hücre üretimi yatırımı ka­rarı aldık. 100 milyon dolarlık maliyeti olan hücre yatırımı­mıza aralık ayında başladık. Yatırım Teşvik Belgemiz ise Ocak ayında onaylandı. Aldı­ğımız 2 milyar liralık bu teş­viği makine, teçhizat ihtiyacı­mız için kullanıyoruz. Topcon hücre ve wafer dilimle yatırı­mımız için Gaziantep tesisi­mizde 42 tane Çinli mühendis ve teknik personel çalışıyor. Ekibimizi daha da güçlendir­mek için 30 Çinli uzmanı daha kadromuza katacağız.”

“İstihdamı 600 kişiye yükseltiyoruz”

Gaziantep’teki Organize Sanayi Bölgesi’ndeki tesis­lerinde istihdamlarını be­yaz yaka ağırlıklı olmak üze­re 600’ün üzerine çıkaracak­larını söyleyen Beler, “Şu an tesisimizde 200 kişiye istih­dam sağlıyoruz. Hücre üreti­mimiz ile ayrıca 400’ün üze­rinde kişiye daha istihdam sağlayarak çalışan sayımızı 600’ün üzerine çıkaracağız. Kimyasal bir tesis olacağımız için istihdam ağırlığımız be­yaz yaka ağırlıklı olacak. Ma­vi yakanın yapacağı işleri da­ha çok robot teknolojisine yaptıracağız. Yüksek tekno­lojili bir yatırım gerçekleşti­riyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’de güneşe yatırımlar 2026’da hızlanır”

Türkiye’de güneş enerji­si yatırımlarının 2026 yılının ikinci yarısından sonra hızla­nacağını savunan Ahmet Be­ler, “Türkiye’deki ekonomik göstergeler yakın tarihte he­men düzelmez ama uygula­nan programlar iyi gidiyor. Ül­kemizin 10 yıllık güneş geçmi­şi var. 90 tane modül üreticisi var ülkemizde. Yalnız üretim yaparken yurt dışına bağlı kal­dık ve çok büyük rakamlarda ithalat yapar duruma geldik. Dünyada global bir oyuncu ol­mamız için dışa bağımlılığı azaltmamız şart idi. Yenile­nebilir enerji yatırımları ko­nusunda devletimiz önemli bir adım attı ve dışa bağımlılı­ğı azaltmayla ilgili önemli ka­rarlar aldı. Türkiye’de ekono­mik göstergelerin düzelmesi ve güneşe yönelik yatırımla­rın hızlanmasının 2026 yılı­nın ikinci yarısından sonra olacağını düşünüyorum” dedi.

“Hedef pazarımız Amerika”

Yeni yatırımları için hedef pazarlarının Amerika olaca­ğına vurgu yapan Beler, “Yüz­de 90 ihracat ağırlıklı çalışan bir firmayız. Yeni yatırımımız­da ana pazarımız Amerika ola­cak. Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika pazarlarında da et­kinliğimizi artıracağız.

Ame­rika’nın ana pazarımız olma nedeni Amerika’da bu konu­da üretim yapılmaması ve çok önemli bir talebin oluşması. Amerika’nın önemli bir hücre ihtiyacı var. Ve biz özellikle bu ihtiyacı karşılamak için böy­le bir yatırıma girdik. Ameri­ka hücre üretimine başlama­dan biz o pazarda iyi bir şekil­de konumlanmaya çalışacağız. İç piyasanın Türkiye’nin gü­neş enerjisi yatırımları için bazı şartları getirmesi ve biz­lerin bu yatırıma girmesi bi­zim Amerika pazarında elimi­zi güçlendirecek.

Amerika’nın şuan talep ettiği standartların çok üstünde bir üretim tekno­lojisi ile ileride Amerika’nın da şart koşacağı üretim modeli­ne geçmiş bulunuyoruz. Tür­kiye’de güneş yatırımlarının 2026 yılının ikinci yarısında açılmasını öngördüğümüzden bu dönemi ağırlıklı Amerika pazarına odaklanarak geçire­ceğiz” ifadelerini kullandı.

“BloombergNEF Tier 1 Listesine giren ilk yerli PV panel üreticisiyiz”

Fellow Enerji, BloombergNEF tarafından hazırlanan 2025 1. çeyrek (Q1) Tier 1 PV Modül Üreticileri Listesi’nde yer aldı. Şirket Türkiye’nin ilk yerli Tier 1 güneş paneli üreticisi ünvanını elde etti. BloombergNEF Tier 1 kriterlerini karşılayan Fellow Enerji'nin, yıllık 3.000 MW’lik modül üretim kapasitesiyle listeye dahil olduğunu belirten Ahmet Beler, “2022 yılından bu yana Amerika pazarına fokuslandık.

Dolayısıyla ürünlerimiz Amerika’da kullanılmaya başlandı. Ürünlerimiz kullanıldı ve olumlu değerlendirmeler aldık. Amerika’da ürün kullanımı sonrası finans güvenirliliği ön plana çıkar. Bankalar bu ürünün sonucu güzel bu işe kredi verebiliriz dediği için bu listeye girdik. Bu listeye girebilmenin gururunu yaşamaktayız. 7 kişilik bir ekip Amerika’da sırf bu iş çalışıyor. Bunu devam ettirmek ve listede sürekli yer almak için çalışacağız” şeklinde konuştu.