Ferrero’dan 2018 fındığına 11 lira 25 kuruş

12 Ağustos 2018

Ali EKBER YILDIRIM

Toprak Mahsulleri Ofisi fındık fiyatını açıklamada gecikince Türkiye'nin en büyük fındık alıcısı ve ihracatçısı konumundaki Ferrero, fındık fiyatını açıkladı.

Ferrero müşterilerine telefon ederek 2018 ürünü kabuklu fındığın kilosunu kalitesine göre 11 lira 25 kuruş ile 11 lira 50 kuruştan alacağını bildirdi. İç fındık fiyatını ise henüz açıklamadı.

TMO fiyat açıklamadı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli geçtiğimiz günlerde fındıkla ilgili çalışmaların devam ettiğini, üreticinin mağdur edilmeyeceğini ve fiyatın önümüzdeki günlerde açıklanacağını söylemişti. Toprak Mahsulleri Ofisi, 2018 ürünü fındık fiyatını henüz açıklamadı. Dövizdeki artış ve piyasadaki fiyat oluşumuna göre Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık fiyatını açıklaması bekleniyor. Fındık üreticisinin beklentisi fiyatın en az 15 lira olması.