Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu: Niş alanlarda büyüyeceğiz
Sektörde birinci yılını dolduran Fibasigorta geleneksel sigortacılığın yanı sıra niş alanlarda büyümeyi hedefliyor. 2023 Mayıs ayında ilk poliçeyi kestiklerini hatırlatan Fibasigorta Genel Müdürü Öztürkoğlu, “Kişiselleştirilmiş ve 'bundle' ürünler, gömülü sigorta seçenekleri, bir ve ikinci el cep telefonu olmak üzere elektronik cihaz sigortaları ile farklılaşmayı sürdüreceğiz” diyor.
Esin ÇETİNEL
Sigorta sektörünün genç oyuncularından Fibasigorta birinci yılını tamamladığı bu günlerde klasik sigortacılığın yanı sıra özellikle gömülü sigorta, başta birinci ve ikinci el cep telefonu olmak üzere, elektronik eşya sigortası gibi niş alanlara odaklanıyor. Hızlı, kolay ve yenilikçi hizmet anlayışı ile kurulduklarını söyleyen Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu, “2023 Mayıs ayında ilk poliçe satışımızı gerçekleştirdik.
O günden bugüne, geldiğimiz noktadan oldukça memnunuz çünkü 2023’ün ikinci yarısında faaliyete geçmemize rağmen hedeflerimize ulaştık” diyor. Bu bir yılda müşteri memnuniyetini odaklarını alıp kişiselleştirilmiş ürün seçenekleriyle sektörden farklılaşmayı hedeflediklerini açıklayan Öztürkoğlu, firmanın bu kısa sürede geldiği nokta hakkında şu bilgiyi verdi;
“Dağıtım kanallarımız her geçen gün artıyor. KASKO, konut, DASK, elektronik cihaz sigortası, cep telefonu, ferdi kaza sigortası, ticari paket ve işyeri güvence sigortası hizmeti sunuyoruz. Öncelikle bireylerin değişen ihtiyaçlarını gözeterek, gelecekte sektörü bekleyen dönüşümleri de hesaba katarak, ürün gamımızı geliştireceğiz. Bu dönemde kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler çok ilgi görüyor.
Fibasigorta olarak stratejimiz, ürünlerimizi sunduğumuz dijital ve yeni kanalları, kişiselleştirilmiş teklifleri artırmak olacak. Diğer bir konu; ‘Kolay sigorta’ dedik, bunu yalnızca ürünü satın alma süreci için söylemiyoruz. Hasar bildirimi, kaza tespit tutanağı, dosya sorgulama gibi işlemleri de kolaylaştırmak için stratejiler geliştiriyoruz. Mesela, bir kaza olduğunda, müşterilerimiz kolayca, web sitemizden, online şubemizden veya mobil uygulamamızdan hasar ihbarı yapıp, süreci kolaylıkla takip edebiliyor.”
Fibasigorta geleneksel sigortacılığın yanında özellikle büyük bir pazar olarak gördüğü niş alanlara yönelmeyi hedefliyor. Özellikle, gömülü sigorta seçenekleri, başta cep telefonu sigortası olmak üzere elektronik cihaz sigortaları ile farklılaşmayı önceliklendiriyor.
Cep telefonuna 950 TL’ye sigorta
Bu süreçte 'bundle' ürünleri (farklı ürünlerin bir paket halinde satışa sunulması) çeşitlendirmek için çalıştıklarını da açıklayan Öztürkoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Cep telefonu sigortamızın, geleceğin parlayan yıldızı olacağını düşünüyorum. Biz telefonu kutusundayken de kullanım sırasında da sigortalıyoruz.
Aynı zamanda ikinci el telefonu da sigortalıyoruz. Cep telefonu paketimiz, “ekran kırılması”, “tam koruma” ve “uzatılmış garanti” olarak üç üründen oluşuyor.. Ürün bazlı değişkenlik gösteren teminatlarımızı, “ekran kırılması, ikame cihaz, yetkili servis garantisi, voltaj dalgalanması, hırsızlık, sıvı teması, üretici garantisi uzatma ve batarya değişimi” olarak belirledik. Dileyen yalnızca telefonun garanti süresini uzatıyor, dileyen tam koruma seçeneği ile bütün risklere karşı önlem alıyor.
Kesintisiz iletişim halinde olan gençlerin, batarya sorununa da çözüm buluyoruz. Voltaj dalgalanması bile listemizde, cep telefonu sigortasında bu derece iddialıyız yani! Fiyatlarımız ise çok uygun. Marka ve model ücreti etkiliyor ama müşteriye bütçe dostu fiyatlarla hizmet sunuyoruz. 950 TL den başlayan primlerle telefonunuzu sigortalayabiliyorsunuz.”
“Gömülü sigortada iddialıyız”
Dünyada ‘embedded’ olarak anılan gömülü sigortanın Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olduklarını da ifade eden Erol Öztürkoğlu, bu alandaki çalışmalarına ilişkin şunları söylüyor;
“Gömülü sigorta, ihtiyaç anında yani satın alma anında, ürünün sigortalanması. Kişiye özel ürün seçeneklerimiz bizim burada önde olmamızı sağlıyor. Tüketici yüksek fiyatlar nedeniyle, aldığı eşyayı uzun süre kullanmak için çareler arıyor. Bu beklentiyi de görüyoruz.
Elektronik cihaz sigortamız bunun bir örneği. Hem ilk andan itibaren ürünü koruyor hem ek garantilerle ömrünü uzatıyoruz. Müşteri davranışları çok değişti, internetten alışveriş çok yaygınlaştı. Biz, müşteri ürünü satın aldığı anda – hangi kanaldan alırsa alsın- sigorta ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz. Gelecekte de bu alana yatırım yapacağız.
Fibabanka’nın ödeme yöntemlerinden Alışgidiş’i tercih eden tüketiciler de sigorta ürünlerimizle anında buluşuyor. Alışgidiş, tüketicilere kartına dokunmadan, kart limitini doldurmadan ve bankaya gitmeden, fiziki ve online mağazada anında alışveriş imkanı sunuyor. Ayrıca Easycep ve Colendi Sigorta ile de çalışıyoruz. Hedefimiz, gömülü sigorta işbirliklerimizi büyütmek, daha çok tüketiciye satın alma sürecinin en başında ulaşmak.”