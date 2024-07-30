Fibasigorta Genel Müdürü Erol Öztürkoğlu: Niş alanlarda büyüyeceğiz

Esin ÇETİNEL

Sigorta sektörünün genç oyuncularından Fiba­sigorta birinci yılını ta­mamladığı bu günlerde klasik sigortacılığın yanı sıra özellik­le gömülü sigorta, başta birinci ve ikinci el cep telefonu olmak üzere, elektronik eşya sigorta­sı gibi niş alanlara odaklanıyor. Hızlı, kolay ve yenilikçi hizmet anlayışı ile kurulduklarını söy­leyen Fibasigorta Genel Müdü­rü Erol Öztürkoğlu, “2023 Ma­yıs ayında ilk poliçe satışımızı gerçekleştirdik.

O günden bugü­ne, geldiğimiz noktadan olduk­ça memnunuz çünkü 2023’ün ikinci yarısında faaliyete geç­memize rağmen hedeflerimize ulaştık” diyor. Bu bir yılda müş­teri memnuniyetini odaklarını alıp kişiselleştirilmiş ürün se­çenekleriyle sektörden farklı­laşmayı hedeflediklerini açık­layan Öztürkoğlu, firmanın bu kısa sürede geldiği nokta hak­kında şu bilgiyi verdi;

“Dağıtım kanallarımız her geçen gün artıyor. KASKO, ko­nut, DASK, elektronik cihaz si­gortası, cep telefonu, ferdi ka­za sigortası, ticari paket ve iş­yeri güvence sigortası hizmeti sunuyoruz. Öncelikle bireylerin değişen ihtiyaçlarını gözeterek, gelecekte sektörü bekleyen dö­nüşümleri de hesaba katarak, ürün gamımızı geliştireceğiz. Bu dönemde kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler çok ilgi görü­yor.

Fibasigorta olarak strateji­miz, ürünlerimizi sunduğumuz dijital ve yeni kanalları, kişisel­leştirilmiş teklifleri artırmak olacak. Diğer bir konu; ‘Kolay si­gorta’ dedik, bunu yalnızca ürü­nü satın alma süreci için söyle­miyoruz. Hasar bildirimi, kaza tespit tutanağı, dosya sorgula­ma gibi işlemleri de kolaylaştır­mak için stratejiler geliştiriyo­ruz. Mesela, bir kaza olduğun­da, müşterilerimiz kolayca, web sitemizden, online şubemizden veya mobil uygulamamızdan hasar ihbarı yapıp, süreci kolay­lıkla takip edebiliyor.”

Fibasigorta geleneksel sigor­tacılığın yanında özellikle bü­yük bir pazar olarak gördüğü niş alanlara yönelmeyi hedefliyor. Özellikle, gömülü sigorta seçe­nekleri, başta cep telefonu si­gortası olmak üzere elektronik cihaz sigortaları ile farklılaşma­yı önceliklendiriyor.

Cep telefonuna 950 TL’ye sigorta

Bu süreçte 'bundle' ürünleri (farklı ürünlerin bir paket ha­linde satışa sunulması) çeşit­lendirmek için çalıştıklarını da açıklayan Öztürkoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Cep telefo­nu sigortamızın, geleceğin par­layan yıldızı olacağını düşünü­yorum. Biz telefonu kutusun­dayken de kullanım sırasında da sigortalıyoruz.

Aynı zaman­da ikinci el telefonu da sigortalı­yoruz. Cep telefonu paketimiz, “ekran kırılması”, “tam koru­ma” ve “uzatılmış garanti” ola­rak üç üründen oluşuyor.. Ürün bazlı değişkenlik gösteren te­minatlarımızı, “ekran kırılma­sı, ikame cihaz, yetkili servis garantisi, voltaj dalgalanması, hırsızlık, sıvı teması, üretici ga­rantisi uzatma ve batarya deği­şimi” olarak belirledik. Dileyen yalnızca telefonun garanti sü­resini uzatıyor, dileyen tam ko­ruma seçeneği ile bütün riskle­re karşı önlem alıyor.

Kesintisiz iletişim halinde olan gençle­rin, batarya sorununa da çözüm buluyoruz. Voltaj dalgalanma­sı bile listemizde, cep telefonu sigortasında bu derece iddia­lıyız yani! Fiyatlarımız ise çok uygun. Marka ve model ücreti etkiliyor ama müşteriye bütçe dostu fiyatlarla hizmet sunuyo­ruz. 950 TL den başlayan prim­lerle telefonunuzu sigortalaya­biliyorsunuz.”

“Gömülü sigortada iddialıyız”

Dünyada ‘embedded’ olarak anılan gömülü sigortanın Türkiye’deki önemli temsilcilerinden biri olduklarını da ifade eden Erol Öztürkoğlu, bu alandaki çalışmalarına ilişkin şunları söylüyor;

“Gömülü sigorta, ihtiyaç anında yani satın alma anında, ürünün sigortalanması. Kişiye özel ürün seçeneklerimiz bizim burada önde olmamızı sağlıyor. Tüketici yüksek fiyatlar nedeniyle, aldığı eşyayı uzun süre kullanmak için çareler arıyor. Bu beklentiyi de görüyoruz.

Elektronik cihaz sigortamız bunun bir örneği. Hem ilk andan itibaren ürünü koruyor hem ek garantilerle ömrünü uzatıyoruz. Müşteri davranışları çok değişti, internetten alışveriş çok yaygınlaştı. Biz, müşteri ürünü satın aldığı anda – hangi kanaldan alırsa alsın- sigorta ihtiyacını gidermeyi hedefliyoruz. Gelecekte de bu alana yatırım yapacağız.

Fibabanka’nın ödeme yöntemlerinden Alışgidiş’i tercih eden tüketiciler de sigorta ürünlerimizle anında buluşuyor. Alışgidiş, tüketicilere kartına dokunmadan, kart limitini doldurmadan ve bankaya gitmeden, fiziki ve online mağazada anında alışveriş imkanı sunuyor. Ayrıca Easycep ve Colendi Sigorta ile de çalışıyoruz. Hedefimiz, gömülü sigorta işbirliklerimizi büyütmek, daha çok tüketiciye satın alma sürecinin en başında ulaşmak.”