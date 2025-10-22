Fibercement ile entegre sistemler geliştirmek istiyor
Fibercement levhalarla dayanıklı, estetik ve uzun ömürlü cephe kaplama çözümleri sunan Ekobord, yeni dönemde bu levhalara entegre sistemler geliştirip, cephe kaplama alalında çıtayı yükseltmek istiyor.
Ekobord Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Güner, yangına dayanıklı fibercement levhaları, yüksek yalıtım performansına sahip sistemleri ve hızlı montaj çözümleriyle endüstriyel yapılardan prestijli konut projelerine kadar geniş bir yelpazede çözüm sunduklarını bildirdi.
Güner, “Sadece bu ürünün üreticisi ve tedarikçisi olmak bize yeterli gelmiyor. Geleceğin inşa sektörünün temel malzemelerinden birisi olacak bu ürünle entegre sistemler geliştirerek, sektörün çıtasını yukarı taşımayı hedefliyoruz” dedi.
“Yüksek performanslı, çevreci ve akıllı sistemlere doğru bir yönelim var”
Türkiye’de çatı ve cephe sektörünün, son yıllarda sadece yapının dış kabuğunu oluşturan basit elemanlar olmaktan çıkıp, daha sofistike ve stratejik bir konuma yükseldiği yönünde değerlendirmelerde bulunan Orhan Güner, “Günümüzde yapının enerji verimliliği, dayanıklılığı, sürdürülebilirliği ve mimari karakteri üzerinde belirleyici bir rol oynuyor. Son tüketiciler estetik ve teknik performansı bir arada talep ediyor. Bu bağlamda sektör, yüksek performanslı, çevreci ve akıllı sistemlere doğru evriliyor” diye konuştu.
Ekobord olarak bu dönüşümün en aktif aktörleri arasında yer aldıklarını ileten Orhan Güner, üretim yapılanmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda Bilecik’te bulunan ve yaklaşık 40 dönüm üzerinde kurulu açık ve kapalı alanlardan oluşan fabrikamızda; ürün kalınlığına, ürün çeşidine göre değişmekle birlikte yıllık ortalama 6 ila 8 milyon metrekare aralığında üretim hacmine sahibiz. Üretim ve Ar-Ge süreçlerimizi kendi mühendislik kadromuzla şekillendirerek; katma değeri yüksek, hem işlevsel hem de mimari açıdan projelere katkı sağlayan bir ürün ortaya çıkarıyoruz.”
İhracat odaklı hamleler
Bu yılın ilk yarısına dair şirketlerinin izlediği satış politikası hakkında da değerlendirmeler yapan Orhan Güner, söz konusu dönemde global ve yerel ekonomik dinamiklerin etkisiyle inşaat sektöründe belirgin yavaşlamaların yaşandığına atıfta bulundu. Firmalarının ise bu zorlu döneme fırsata çevirmek için çalıştığını aktaran Güner, şöyle devam etti: “İç piyasadaki daralmayı ihracat ağırlıklı stratejilerle dengeleyerek, stratejik hedeflerimiz doğrultusunda süreçlerimizi devam ettirdik.
Bilecik fabrikamızda, tamamını öz kaynaklarımızla finanse ettiğimiz ikinci üretim hattımızın tamamlanıp devreye alınması, bu büyümenin somut bir göstergesi oldu. Bu yatırımı kendi öz kaynaklarımızla tamamlamış olmamız, finansal vb. yüklerin maliyetlerimize yansımamasını sağlayarak, bize satışta rekabet avantajı kazandırdı. Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme odaklı yaklaşımımızla rekabet gücümüzü daha da perçinleyeceğiz.”