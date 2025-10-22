Fibercement ile entegre sistemler geliştirmek istiyor

Eko­bord Yönetim Kurulu Baş­kanı Orhan Güner, yangına dayanıklı fibercement lev­haları, yüksek yalıtım per­formansına sahip sistemle­ri ve hızlı montaj çözümle­riyle endüstriyel yapılardan prestijli konut projelerine kadar geniş bir yelpazede çözüm sunduklarını bildir­di.

Güner, “Sadece bu ürü­nün üreticisi ve tedarikçisi olmak bize yeterli gelmiyor. Geleceğin inşa sektörünün temel malzemelerinden bi­risi olacak bu ürünle entegre sistemler geliştirerek, sek­törün çıtasını yukarı taşıma­yı hedefliyoruz” dedi.

“Yüksek performanslı, çevreci ve akıllı sistemlere doğru bir yönelim var”

Türkiye’de çatı ve cep­he sektörünün, son yıllarda sadece yapının dış kabuğu­nu oluşturan basit eleman­lar olmaktan çıkıp, daha so­fistike ve stratejik bir ko­numa yükseldiği yönünde değerlendirmelerde bulu­nan Orhan Güner, “Günü­müzde yapının enerji ve­rimliliği, dayanıklılığı, sür­dürülebilirliği ve mimari karakteri üzerinde belirle­yici bir rol oynuyor. Son tü­keticiler estetik ve teknik performansı bir arada talep ediyor. Bu bağlamda sektör, yüksek performanslı, çevre­ci ve akıllı sistemlere doğru evriliyor” diye konuştu.

Ekobord olarak bu dö­nüşümün en aktif aktörle­ri arasında yer aldıklarını ileten Orhan Güner, üretim yapılanmaları hakkında şu bilgileri verdi: “Şu anda Bi­lecik’te bulunan ve yaklaşık 40 dönüm üzerinde kuru­lu açık ve kapalı alanlardan oluşan fabrikamızda; ürün kalınlığına, ürün çeşidine göre değişmekle birlikte yıl­lık ortalama 6 ila 8 milyon metrekare aralığında üre­tim hacmine sahibiz. Üre­tim ve Ar-Ge süreçlerimizi kendi mühendislik kadro­muzla şekillendirerek; kat­ma değeri yüksek, hem iş­levsel hem de mimari açıdan projelere katkı sağlayan bir ürün ortaya çıkarıyoruz.”

İhracat odaklı hamleler

Bu yılın ilk yarısına dair şirketlerinin izlediği satış politikası hakkında da de­ğerlendirmeler yapan Or­han Güner, söz konusu dönemde global ve yerel ekono­mik dinamik­lerin etkisiyle inşaat sektö­ründe belirgin yavaşlamala­rın yaşandı­ğına atıfta bulundu. Firma­larının ise bu zorlu döneme fırsata çevirmek için çalış­tığını aktaran Güner, şöy­le devam etti: “İç piyasada­ki daralmayı ihracat ağırlık­lı stratejilerle dengeleyerek, stratejik hedeflerimiz doğ­rultusunda süreçlerimizi devam ettirdik.

Bilecik fab­rikamızda, tamamını öz kay­naklarımızla finanse ettiği­miz ikinci üretim hattımızın tamamlanıp devreye alın­ması, bu büyümenin somut bir göstergesi oldu. Bu ya­tırımı kendi öz kaynakları­mızla tamamlamış olmamız, finansal vb. yüklerin mali­yetlerimize yansımamasını sağlayarak, bize satışta re­kabet avantajı kazandırdı. Sürdürülebilirlik ve dijital­leşme odaklı yaklaşımımızla rekabet gücümüzü daha da perçinleyeceğiz.”