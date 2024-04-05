Fitch Ratings, Pegasus'un (PGSUS) kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Pegasus Hava Yolları'nın kredi notunu teyit etti.
Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada Fitch Ratings'in değerlendirmesine yer verdi.
Açıklamada, Fitch Ratings'in şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu 'BB-' (durağan görünüm) olarak teyit ettiği belirtildi.
Şirketin 19 Nisan 2021'de açıkladığı yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da BB- olarak teyit edildi.
Açıklamada "Şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu AAA(tur) (durağan görünüm) korunmuştur" ifadesine yer verildi.