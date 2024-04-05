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Fitch Ratings, Pegasus'un (PGSUS) kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Pegasus Hava Yolları'nın kredi notunu teyit etti.

Haber Merkezi
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Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS), bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada Fitch Ratings'in değerlendirmesine yer verdi.

Açıklamada, Fitch Ratings'in şirketin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu 'BB-' (durağan görünüm) olarak teyit ettiği belirtildi.

Şirketin 19 Nisan 2021'de açıkladığı yurt dışında ihracı tamamlanan tahvillere ilişkin uzun vadeli kredi derecelendirme notunu da BB- olarak teyit edildi.

Açıklamada "Şirketimizin ulusal uzun vadeli kredi derecelendirme notu AAA(tur) (durağan görünüm) korunmuştur" ifadesine yer verildi.