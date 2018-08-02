Ford Otosan net kârını ihracat geliriyle artırdı

02 Ağustos 2018

Ford Otosan'ın ikinci çeyrek net kârı, TL'deki değer kaybına paralel sert yükselen ihracat gelirleri ve maliyet azaltıcı önlemlerin desteğiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.5 artışla 486.3 milyon lira oldu.

Ford Otosan dün akşam yayımladığı finansal sonuçlara göre, bu yıl için yurt içi satış tahminini düşürürken, ihracat tahminini yükseltti; toplam satışlarını neredeyse aynı tuttu. Yatırım tahminini ise azalttı.

Şirketin ağırlıklı olarak borçlardan kaynaklanan finansal giderlerini ve vergi kaynaklı bilanço kalemlerini dışarıda bırakan ve operasyonel performansın bir göstergesi olan FAVÖK (faiz, amortisman, vergi öncesi kâr) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 761 milyon liraya çıktı. Analistler FAVÖK marjının 1.7 puan artarak yüzde 9.3'e çıktığına dikkat çekti.

Gelirlerinin yüzde 80'ini ihracattan sağlayan Ford Otosan, TL'nin euro karşısındaki değer kayıplarından olumlu etkileniyor. Geçen yıl haziran sonunda 3.99 olan euro/TL kuru, bir yılda yüzde 30'un üzerinde yükselerek 5.3'e çıktı.

Ford Otosan dün yayımlanan faaliyet raporunda kârlılıktaki artışı eurodaki değerlenme, maliyet azaltıcı önlemler, yurt içi satışlarda ithal ürünlerin azalan oranına bağladı.

İş Yatırım tarafından yayımlanan raporda, "İkinci çeyrekte faaliyet (kâr) marjları beklentilerin üzerinde... Şirketin kârı ertelenmiş vergi geliri olmaması ve fx zararı kaynaklı yükselen net finansal harcamalara rağmen güçlü gelir artışı ve ihracat öncülüğünde olağanüstü faaliyet marjlarıyla yükseldi" denildi.

Şirketin ikinci çeyrekteki ihracatı geçen yıla göre yüzde 7.2 artarak 82 bin 98 adet olurken, ihracat gelirleri TL'deki değer kaybının etkisiyle yüzde 44.3 artarak 6.4 milyar liraya çıktı.

Yurt içi satışlar ikinci çeyrekte adet bazında yüzde 28 gerileyerek 22 bin 34 adete inerken, yurt içi satış gelirleri sadece yüzde 1.3 azalarak 1.8 milyar lira oldu.

İhracat ve yurtiçi dahil ikinci çeyrek satış adedi yüzde 2.7 gerileyerek 104 bin 132 adet oldu.

İhracat gelirlerindeki yüksek artıştan destek bulan toplam ikinci çeyrek satış gelirleri de yüzde 31 artışla 8.2 milyar liraya çıktı.

Bilançonun ardından şirketin hisseleri yüzde 0.4 düşüşle, yüzde 2.3 ekside bulunan BIST-100 endeksinden daha iyi performans gösteriyor.

Ford Otosan yurt içi satış tahminini düşürürken, ihracat tahminini yurt içindeki gerilemeyi telafi edecek ölçüde yükseltti. Böylece toplam satış adedi tahmin aralığı sadece 5 bin adet gerileyerek 410 bin - 430 bin'e revize edildi.

Kaynak: Reuters