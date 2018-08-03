Ford Otosan üretime ara veriyor

03 Ağustos 2018

Ford Otosan'da yıllık izin dolayısıyla, Yeniköy, Gölcük ve İnönü Fabrikalarımızda 6 Ağustos 2018'den itibaren üretime ara verilecek.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Yıllık izin dolayısıyla, Yeniköy, Gölcük ve İnönü Fabrikalarımızda 6 Ağustos 2018'den itibaren üretime ara verilecektir. Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımız ile İnönü Fabrikamızın Motor Aktarma Organları bölümünde Kurban Bayramı tatili sonrası 27 Ağustos 2018 Pazartesi günü üretime başlanacaktır. İnönü Fabrikamızın Kamyon bölümü ise üretime 3 Eylül Pazartesi günü başlayacaktır. Bu dönem zarfında fabrikalarımızda periyodik bakım çalışmaları gerçekleştirilecektir."