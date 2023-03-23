Ford Otosan'dan 8 milyar liralık karar
Ford Otosan, bir yıllık dönem içinde 8 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.
Haber Merkezi
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Ford Otosan yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satılmak üzere bir yıllık dönem içinde 8 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracına karar verdi.
Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, TL cinsi olacak ve piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulacağı belirtildi.
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