Ford Otosan’dan yüzde 90’ı yerli çekici ‘Big Boy’

26 Temmuz 2018

Aysel YÜCEL

Ford Trucks, uluslararası pazarlara uygun olarak Türkiye’de geliştirip ürettiği yeni çekicisinin ön gösterimini İstanbul Sancaktepe’deki Ar-Ge Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şirket olarak ağır ticaride büyümeye odaklandıklarını belirterek, “Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. Globalde ise 2020’de 50 ülkeye ihracat yapmayı hedefliyoruz. Rusya, Afrika, Ortadoğu ve Avrupa’da 60’ı aşkın bayi ve servis noktamızı hizmete aldık. Türkiye’den yola çıkan Ford Trucks’ın, 8. Avrupalı marka olarak yer almasını hedefliyoruz” dedi.

5 ülkede 900 şoförün görüşü alındı

Eylül ayında Almanya’da Hannover Uluslararası Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanıtılacak olan yeni çekici, Ekim ayında ise Türkiye pazarına sunulacak. Haydar Yenigün henüz ismi netleşmeyen çekiciye ‘Big Boy’ takma ismini koyduklarını söyledi. Yeni çekicinin ilk tasarımından üretimine kadar geçen 5 yıllık süreçte, bin 200 Ford Otosan mühendisi görev aldı. Geliştirilme sürecinde Türkiye dâhil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşüldü. 4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabî tutuldu.

Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir marka yolculuğuna çıktıklarını ve bu yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarındaki bilgi ve tecrübesini uluslararası boyuta taşımak olduğunu belirten Yenigün, “Ortadoğu, Afrika, Rusya ve Türk cumhuriyetleri'nin ardından, büyümemizi Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 2018 sonu itibarıyla 40; 2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz. Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü, yüzde 89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz” diye konuştu.

Fikri ve sınai hakları yüzde 100 Ford Otosan’a ait olan Ecotorq motoru geliştirerek yetkinliklerini bir üst seviyeye taşıdıklarını vurgulayan Yenigün, şöyle konuştu: “Bu yıl 49.5 milyon euro yatırımla yerli şanzıman üretimi için çalışmalarımıza başladık. 2020 yılından itibaren kamyonlarımızda kendi ürettiğimiz şanzımanlarımızı kullanmayı planlıyoruz. Yeni şanzımanımızla beraber yerlilik oranımız yüzde 90’ı aşacak.”

Teknoloji, verimlilik ve konforda iddialı



Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan dünya lansmanı henüz yapılmadığı için yeni çekici hakkında sınırlı ölçüde bilgi vererek, “Yeni çekici her detayıyla tekrar tasarlandı.Çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri gücü ve performansıyla başarı ile tamamladı. Yeni çekicimizde prestije ve güce dayanan modern tasarım dili, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunuyor. Konfor, verimlilik ve teknoloji ürünümüzün en önemli karakteristik özellikleri. 2.5 metre genişliğe ulaşan yeni kabinimiz, kullanıcılara uzun yolda ihtiyaç duydukları konforu ve ferahlığı vadediyor. Yüksek performansı, 500 PS’lik gücü ile yeni ve daha da verimli çekicimiz sektörde rekabetin güçlü bir oyuncusu olacak. Yakıt ekonomisi, düşük bakım ve işletim giderleri gibi fırsatlar sunan çekicimiz, sahip olma maliyetlerini oldukça düşürecek. Yeni çekicimizde, geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz. ConnecTruck kapsamında kullanıcıların araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz” dedi.